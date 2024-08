Cofanetti Sephora: i cofanetti beauty e make-up in offerta

I cofanetti Sephora in offerta sono eleganti e ricchi di prodotti da provare. Dai profumi al make-up, sono perfetti come regalo.

I cofanetti beauty e make-up sono spesso una buona idea regalo. Eleganti e ricchi di prodotti al loro interno, sono tra le scelte migliori come dono per compleanni, festività e occasioni speciali o quando ci si vuole coccolare un po’. Al loro interno, possiamo trovare prodotti per la cura del corpo e della pelle, trucchi e profumi, tra le altre cose.

Anche Sephora offre la possibilità di acquistare dei bellissimi cofanetti beauty e make-up in offerta, così da poter provare diversi prodotti a un prezzo più che vantaggioso. Ottima idea regalo, i cofanetti Sephora si presentano in packaging eleganti e raffinati.

Cofanetti Sephora donna: For Her, il cofanetto regalo Eau de Toilette

For Her è il cofanetto regalo Eau de Toilette perfetto per una donna. In offerta sul sito Sephora, contiene For Her Eau de Toilette e For Her Pure Musc. Questo prezioso e scintillante cofanetto, dal colore rosa, è estremamente raffinato e in edizione limitata. Propone una fragranza femminile che si distingue, in grado di lasciare ricordi incancellabili.

Il cofanetto è realizzato al 100% in cartone ed è stato, per l’appunto, disegnato e pensato da Narciso Rodriguez, che ha cercato di lavorare su una diminuzione dell’impatto ambientale. Per questa ragione, non dimenticate di non gettare via questi bellissimi cofanetti riutilizzandoli o, al massimo, cercando di dare loro nuova vita riciclandoli. Il profumo può essere spruzzato all’interno dei polsi, dietro le ginocchia e sotto i lobi delle orecchie.

Libre Eau de Parfum Set, tra i cofanetti make-up

Tra i cofanetti make-up e profumo di Sephora, come idea regalo – oltre alla nuova linea di prodotti make-up Haus Labs di Lady Gaga – c’è il Libre Eau de Parfum Set. Questa bellissima beauty box include ben tre prodotti tutti da provare: il Libre EDP in formato viaggio da 50 ml, il Libre EDP in formato viaggio da 10 ml e il Rouge Pur Couture The Bold in formato viaggio da 3,8 g.

Si tratta di un esclusivo set regalo, che include l’iconico profumo e lo straordinario rossetto in tonalità 1971. Per la sua realizzazione, Yves Saint Laurent ha collaborato con l’artista Moritz Berg: insieme, hanno creato un design davvero speciale.

Cofanetti regalo Sephora: L’Interdit, set Eau de Parfum

Infine, tra i cofanetti Sephora in offerta c’è anche L’Interdit dalla bellissima fragranza floreale legnosa. Sono, infatti, incluse – come fragranze di tendenza – essenza di patchouli dell’Indonesia, essenza di zenzero del Madagascar, essenza di vetiver di Haiti, assoluta di Gelsomino Sambac dell’India, essenza di bergamotto calabrese, assoluta di fiori d’arancio della Tunisia e assoluta di tuberosa dell’India.

All’interno del cofanetto, troverete L’Interdit Eau de Parfum in formato standard, L’Interdit Eau de Parfum in formato viaggio e un piccolo rossetto Le Rouge Interdit Intense Silk in formato viaggio. Il tutto curato da Givenchy.