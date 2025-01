Se non sapete cos’è il Breadcrumbing, imparate a conoscerlo per riuscire a difendervi da una trappola emotiva.

Fenomeno psicologico, il Breadcrumbing è, purtroppo, sempre più diffuso. Si tratta di un termine che vuol dire “spargere briciole”, riferendosi al comportamento di chi manda dei segni di interesse sporadici senza mai impegnarsi realmente in una storia.

In poche parole, è un gioco emotivo che può far male, disorientare e confondere, ferendo chi lo subisce. Ma che cos’è e come riconoscere il Breadcrumbing per difendersi e non cadere in una trappola emotiva?

Che cos’è il Breadcrumbing in psicologia e come riconoscerlo: la traduzione

Come detto, il termine fa riferimento all’azione di spezzettare il pane – “spargere briciole” – in tante piccole briciole con l’obiettivo, ovviamente, di spargerle a terra per gli uccellini. In una relazione, però, chi fa Breadcrumbing ha intenzioni molto meno onorevoli. Seguendo la metafora, dunque, una persona che “spezzetta il pane” sta, in realtà, cercando di farsi lasciare.

Il Breadcrumbing, quindi, servirebbe a far sì che la relazione finisca senza, però, doversi mai prendere anche la benché minima responsabilità in merito. Il partner, infatti, sarà sempre gentile ed educato quando cercherete di confrontarvi in merito alla vostra situazione, ma decisamente vago e aleatorio. Si tratta di una manipolazione che è meglio imparare a riconoscere subito, per potersi difendere. Lo attua, dunque, chi ci vuole a sua disposizione, senza avere intenzioni concrete o interesse profondo nei nostri confronti.

Esempi di Breadcrumbing: come reagire a un narcisista e uscirne

Ci sono alcuni segnali di Breadcrumbing, come il fatto che il soggetto in questione non fa mai piani che includano la vittima, che manda messaggi sporadici solo quando gli serve qualcosa, che non dice mai cosa prova e che, però, non lascia andare, tenendo la vittima in un limbo. Il motivo? Non solo non termina mai la relazione, ma diventa anche estremamente possessivo, geloso e passivo-aggressivo quando si inizia una discussione sul futuro. Ogni volta che la vittima ne parla, quindi, scarica su di lei la colpa della sua infelicità, sostenendo che per lui va tutto alla grande. Insomma, vi accusa di essere pesanti e ossessive.

Purtroppo, se avete riconosciuto qualcuno di questi segnali, il suggerimento è quello di interrompere il rapporto. Queste persone che, nonostante non provino un grande interesse per voi, si rifiutano di lasciarvi andare sono fra le più tossiche che possiate mai incontrare. Ovviamente, c’è sempre un margine di errore e, quindi, potete provare ad affrontare la questione, chiedendo un confronto diretto e sincero. Molto spesso, però, cercare di “abbassarsi” al livello di una persona che si comporta così, non porta nessun risultato utile. Anche se sembra difficile mollare tutto e ricominciare, ricordatevi che, in una relazione, il rispetto è il primo – e più fondamentale – ingrediente. L’amore per noi stessi, sempre e prima di qualunque cosa. Scoprite di più anche sul Ghosting e sull’Orbiting.