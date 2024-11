Le borse Desigual presenti nel catalogo sono diverse, tutte bellissime e perfette per la stagione autunnale e la stagione invernale.

Le borse Desigual sono protagoniste indiscusse del catalogo autunno-inverno. Grazie al loro stile coloratissimo e audace, riescono ad arricchire il guardaroba con innovazione e creatività. Per dei look trendy, non c’è che l’imbarazzo della scelta perché le borse disponibili sono davvero tantissime.

Realizzate in materiali e colori diversi, hanno anche varie dimensioni e stili: ce ne sono di grandi, medie e più piccole per tutte le esigenze. Scopriamo insieme le novità nel catalogo autunno-inverno da non perdere, per quanto riguarda le borse Desigual.

I nuovi arrivi delle borse Desigual: borsa Mickey Mouse

Le borse Desigual possono essere accessori che fanno la differenza sia negli outfit casual quotidiani che nei look chic per le occasioni speciali. Ci sono borse adatte a tutti i gusti e tutte le occasioni e ciò che è certo è che sono un must-have nel guardaroba di ogni donna.

La borsa Mickey Mouse in nero è realizzata in tessuto effetto pelle con due manici, chiusura a patta magnetica e chiusura a cerniera, ricamo patch di Topolino e borchie. Con delle tasche interne, la borsa ha anche diverse maniglie e vede l’iconico personaggio Disney protagonista. È realizzata in poliuretano e poliestere.

Borse Desigual a tracolla: la borsa multiuso a celle

Quando si parla di borse Desigual a tracolla, è possibile optare per la bellissima borsa multiuso a celle in colore marrone. Si tratta di una borsa in finta pelle con rilievi geometrici a celle, per l’appunto. Vanta un multi-manico e una chiusura a cerniera.

Adatta sia ai look casual che ai look chic, può essere indossata praticamente con tutto con facilità. Per quanto riguarda il materiale, è composta da poliestere e poliuretano.

Look casual chic con le borse grandi: lo zaino adatto a tutte le occasioni

Infine, per un look casual chic le borse Desigual grandi sono perfette. Lo zaino, in marrone scuro, è la scelta migliore per fare una bellissima figura in tutte le occasioni. Ampissimo e realizzato in poliestere e poliuretano, può essere abbinato a un paio di jeans, t-shirt o camicie, ma anche a un dolcevita e su un cappotto.

Nel catalogo sono, ad ogni modo, presenti anche altre borse Desigual – anche scontate – tra cui poter scegliere. L’importante è decidere in base ai propri gusti e necessità del momento. Siete pronte a scegliere la vostra?