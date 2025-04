Bonus Donna 2025, buone notizie per chi è disoccupata da mesi: così troverai subito lavoro

Come richiedere e in cosa consiste il Bonus Donna 2025: tutto quello che devi sapere se sei disoccupata.

In un momento di grande crisi economica, trovarsi senza lavoro rappresenta una criticità da cui potrebbe essere difficile riprendersi. La disoccupazione grava particolarmente sulle donne rispetto agli uomini. A gennaio 2025, il tasso di disoccupazione femminile in Italia era dell’8.2% con un calo rispetto al mese precedente. Il divario tra i tassi di disoccupazione maschile e femminile è in lieve aumento rispetto al dicembre 2024, attestandosi a gennaio intorno al 6.8%.

Per questo motivo è importante favorire l’occupazione femminile stabile, in questo quadro ha notevole importanza il Bonus Donna 2025. Con l’approvazione di alcuni decreti attuativi, il governo ha introdotto un incentivo mirato a facilitare l’inserimento lavorativo di donne che si trovano fuori dal mercato del lavoro. ​

Requisiti per accedere al Bonus Donna nel 2025: modalità di richiesta e gestione

Il Bonus Donna 2025 è indirizzato alle donne che si trovano fuori dal mercato del lavoro da almeno 24 mesi. L’obiettivo è quello di rendere più conveniente per le aziende l’assunzione a tempo indeterminato di queste lavoratrici, andando così a ridurre il divario occupazionale di genere.

Questo incentivo è valido su tutto il territorio nazionale ed’è in vigore fino al 31 dicembre 2025, prevedendo un esonero contributivo fino a 650 euro mensili per almeno 24 mesi. Si tratta di un beneficio particolarmente utile nel caso di aziende che operano in Sud Italia, qui infatti il tasso di occupazione femminile registra tassi più bassi. Nel resto del Paese, l’esonero può arrivare fino a 500 euro al mese per due anni.

Le aziende devono rispettare alcuni requisiti specifici per poter usufruire del Bonus Donna 2025:

Devono assumere una donna disoccupata da almeno 24 mesi;

Assumere donne disoccupate da almeno 6 mesi, purché residenti nelle regioni della ZES Unica Sud

Assumere donne disoccupate da almeno 24 mesi , indipendentemente dalla regione di residenza (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Garantire che l’assunzione comporti un incremento dei posti di lavoro.

Non aver effettuato alcun licenziamento nei sei mesi precedenti.

​L’incentivo derivato dal Bonus Donna 2025 non viene applicato in caso di contratti di lavoro domestico, apprendistato o intermittente. Tuttavia, questo bonus è compatibile con altre agevolazioni fiscali. Per quanto riguarda la presentazione delle domande, queste dovranno essere presentate all’INPS. Sarà l’ente a gestirle seguendo l’ordine cronologico di ricezione. Queste saranno evase fino all’esaurimento delle risorse, pari a 107 milioni di euro per il 2025. È dunque fondamentale la tempestività nell’invio delle domande all’INPS.