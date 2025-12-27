I tipi di scarpa che devi avere assolutamente nel tuo guardaroba: per gestire ogni outfit – CheDonna.it

Avere tante scarpe è il sogno di tutte, avere quelle giuste nel proprio guardaroba, tuttavia, non è sempre scontato. Ad alcune mancano proprio le basi, le fondamenta per creare l’outfit giusto

Molte donne riempiono le scarpiere e gli armadi con diversi modelli di scarpe ma non sempre riescono a selezionare quelle giuste, quelle che ogni donna dovrebbe avere.

Dagli stivali alle sneakers, ogni tipo di scarpa ha una sua logica ed una sua utilità, vediamo insieme quali sono i modelli che devono esserci per forza nell’armadio di ogni donna per essere pronta in qualsiasi occasione, dall’elegante alla sportiva.

Scarpe che ogni donna dovrebbe avere nel proprio armadio

Partiamo con la scarpa più importante, il tacco alto décolleté, che sia a spillo o che sia un tipo di tacco più portabile, basta che sia alto, che slanci e che dia alle gambe una loro importanza. Tendenzialmente nere, se proprio vuoi averne un paio da abbinare in qualsiasi occasione, fai in modo di averne sempre un paio a tua disposizione per le grandi serate oppure semplicemente da abbinare con dei bei jeans e una maglietta e una giacca da ufficio, è il tipo di abbinamento che vince sempre. Se poi le vuoi avere anche rosse… hai vinto.

Un’altra scarpa da avere per forza è lo stivale al ginocchio, elegante o più in stile cavallerizzo, basta che sia alto fino al ginocchio. Si porta benissimo con le gonne corte, magari scozzesi per questo periodo di feste, ma anche con un paio di pantaloni aderenti. Sono una valida alternativa al décolleté sopra citato, una variante più comoda e sportiva.

Un’altra scarpa da avere assolutamente, e con questa ci discostiamo completamente dal discorso fatto più sopra, sono le sneakers bianche. Eleganti ma sportive al tempo stesso, si possono usare anche in ufficio basta saper abbinare sopra un bel pantalone magari grigio con una maglietta bianca oppure un vestitino con giacca, fanno sempre la loro figura.

Un’altra scarpa essenziale che è tornata prepotentemente negli armadi negli ultimi due anni è il mocassino di vernice, lo si vede spesso abbinato coni jeans o le più audaci lo usano anche con delle calze bianche e una gonnellina, personalmente preferisco la variante jeans e camicia. Sono comode, hanno stile e sono un po’ diverse dalle sneakers proposte più sopra.

Da avere assolutamente in estate sono due cose: dei sandali eleganti e dei sandali comodi. Sono altri due tipi di scarpe che non possono proprio mancare. Anche spiegarlo sembra quasi inutile, è logico che per fare lunghe camminate con il caldo di agosto deve esserci in armadio un sandalo comodo, basso e confortevole, ma per andare a fare una cenetta o una serata fuori un bel sandalo con il tacco e un vestitino sono il top assoluto.

Un altro paio di scarpe che sono sempre molto discusse ma in fin dei conti apprezzate, sono le ballerine. Io consiglio sempre di usarle se si ha il fisico di Audrey Hepburn, quindi minuto ed elegante ma alla fine se vi ci trovate bene usatele e basta.

Ultimo tipo di scarpa che personalmente trovo essenziale, ma forse è più una mia opinione che un dato di fatto oggettivo sono gli anfibi. Indossati con una gonna corta oppure con un paio di jeans sono la soluzione invernale comoda e alla moda e sicuramente una volta usate di frequente e resa la pelle più morbida, con loro potrete affrontare qualsiasi terreno, anche il più impervio.