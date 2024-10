Il Black Cherry Hair è uno dei colori migliori per capelli per la stagione autunnale. Calda e avvolgente, questa nuance è perfetta.

La stagione autunnale – così come quella invernale – spesso porta con sé cambiamenti anche per quanto riguarda il look. Siamo più attratte dalle nuance avvolgenti e calde e questo, ovviamente, riguarda anche il colore dei capelli. Tra i colori più apprezzati, c’è il Black Cherry Hair.

Si tratta di una sfumatura che ricorda – come suggerisce il nome – il colore delle amarene. Scopriamo di più sul Black Cherry Hair, il colore di capelli di tendenza nella stagione autunnale.

Black Cherry Hair: le caratteristiche di questo colore di capelli

Il Black Cherry Hair è perfetto per chi è in cerca di un look glam e sofisticato che vada, però, altrettanto bene per tutti i giorni: dalla giornata in ufficio alla serata chic, passando per il tempo libero nel pomeriggio. Mette in risalto la bellezza dei capelli, risaltando il viso e donando fascino.

Il Black Cherry Hair è una delle tante sfumature che riguardano il rosso e che, in questo caso, tende di più verso il nero. È un rosso molto intenso, che parte da una base nera o marrone con sfumature burgundy, viola o magenta. Sebbene sia una tonalità forte, non risulta eccessiva ma, semmai, avvolgente.

A chi stanno bene i capelli color amarena

I capelli color amarena stanno bene praticamente a tutte. Si sposano, infatti, perfettamente con diversi tipi di capelli, iniziando – come detto – da una base più scura. Questo colore si può ottenere mixando le diverse cromie, cercando di far risaltare il colore naturale di ognuno. Così facendo, infatti, si crea un risultato armonioso con il proprio incarnato. Per applicarlo si inizia partendo dalle radici per, poi, giungere al resto delle ciocche.

Come per il Cherry Cola Red, la soluzione migliore è quella di rivolgersi a un hairstylist di fiducia che sappia, con professionalità, svolgere il suo lavoro al meglio. I Black Cherry Hair hanno, ad ogni modo, bisogno di ritocchi periodici – circa ogni sei mesi massimo – oltre a richiedere l’utilizzo di shampoo e balsamo adatti ai capelli colorati, per prevenirne lo sbiadimento e per garantire l’idratazione e il nutrimento della chioma. Ottima idea è anche quella di ricorrere a una maschera fai-da-te idratante per dei capelli lucenti e morbidi.