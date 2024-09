Tendenza autunno-inverno: il Cherry Cola Red per capelli intensi

Per dei capelli dal colore intenso e vivace, la tendenza da seguire per l’autunno-inverno è quella del Cherry Cola Red.

Con l’arrivo della stagione autunnale e invernale, è il momento di riprendere a sfoggiare un look dalle nuance calde e avvolgenti e questo, ovviamente, può riguardare anche i capelli. Tra i colori più affascinanti del momento, fa capolino il Cherry Cola Red, una tendenza per capelli intensi che riesce a catturare sfumature cioccolato e mogano.

La tinta per capelli Cherry Cola è adatta per un look sofisticato e glamour, che mette in risalto la bellezza donando profondità e luminosità. Scopriamo di più sul Cherry Cola Red, l’hair color che sta conquistando gli appassionati di bellezza.

Le caratteristiche del colore per capelli Cherry Cola Red

Il colore per capelli Cherry Cola Red sta, letteralmente, spopolando sui social ed è facile capire perché. Si tratta di una nuance molto particolare, elegante e che si sposa perfettamente con i colori della stagione autunnale. È possibile scegliere di utilizzare i capelli color ciliegia scuro soltanto su alcune ciocche, oppure su tutta la chioma.

Il nome di questo tipo di capelli si ispira, in parte, proprio alla famosa bevanda americana e a un dolcissimo frutto estivo: la ciliegia. È possibile, ovviamente, scegliere la sfumatura che più piace: il Cherry Brown, più scuro oppure il Cherry Red, più vivace. In linea generale, la sua nuance si avvicina al castano, ma i suoi riflessi vanno dal rosso al viola (variando anche per intensità).

Cherry Coke: a chi stanno bene i capelli Cherry Cola

I capelli Cherry Coke o Cherry Cola sono adatti un po’ a tutti. Vanno perfettamente bene per chi ha i capelli biondi, ma anche castani. Per quanto riguarda il taglio, si tratta di una tinta per capelli che si sposa con tutti i tagli di capelli: sia con i capelli corti che con i capelli lunghi, mossi o lisci che siano. Questo tipo di colore per capelli riesce, infatti, a donare luminosità al viso e vivacità alla chioma. Per capire la tonalità esatta a cui ricorrere nel vostro caso, è opportuno analizzare la tonalità della vostra carnagione.

In linea generale, comunque, il Cherry Cola è indicato per chi ha una base castana a cui aggiungere sfumature rosse. Ma come fare per avere dei bellissimi capelli Cherry Coke o Cherry Cola Red? Il consiglio è quello di trovare la giusta tonalità grazie all’aiuto di un parrucchiere professionista, ma è chiaro che in commercio esistono diversi prodotti per chi vuole dedicarsi al fai-da-te. Ricordate, inoltre, di utilizzare uno shampoo e un balsamo adatti per proteggere al meglio i capelli e garantire un colore vivace nel tempo.