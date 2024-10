Tante sono le star che hanno sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Roma, mostrando outfit e beauty style incantevoli.

Il Festival del Cinema di Roma è una delle più importanti manifestazioni cinematografiche e rappresenta un palcoscenico, certamente privilegiato sia per quanto riguarda lo stile che la moda. Ogni anno, gli ospiti sono moltissimi, dagli attori ai registi passando per celebrità e star di ogni tipo.

Il luogo di ritrovo è sempre la Città Eterna, che diventa un grandissimo set cinematografico. Com’è facile immaginare, la manifestazione è un’occasione per sfoggiare dei beauty look eccezionali. Dai make-up audaci ai capelli impeccabili, scopriamo i beauty look più belli del Festival del Cinema di Roma.

Le bellezze del Festival del Cinema di Roma 2024

Come ogni anno, al Festival del Cinema di Roma anche quest’anno – diciannovesima edizione – abbiamo assistito a momenti di pura bellezza da cui lasciarsi chiaramente ispirare. Eventi, anteprime, photocall e red carpet, hanno permesso alle star di mostrarsi con abiti, acconciature e make-up scintillanti. Tra le bellezze del Festival del Cinema di Roma 2024, hanno fatto la loro comparsa Julia Fox in uno sporty look sebbene sia stato molto gettonato il classico – e sempre glamorous – total black.

Elena Radonicich si è presentata con un corsetto drappeggiato firmato Vivienne Westwood. Hildegard De Stefano ha sfoggiato un look accattivante, con un tubino nero con colletto bianco. Giordana Marengo ha indossato un abito a reti Dior e un blazer. Presente anche Claudia Pandolfi con tailleur, pantaloni palazzo e maxi-blazer appoggiato, semplicemente, sulle spalle.

Anche Luisa Ranieri si è presentata in un bellissimo completo nero, firmato da Stella McCartney, oltre a dei bellissimi lunghi capelli sciolti. Kasia Smutniak ha indossato, firmato da Gucci, un long coat e un make-up effetto nude. Tra le tante attrici presenti, Serena Rossi ha indossato un abito bon ton anni Cinquanta, con capelli morbidi e sciolti sulle spalle mentre, per gli occhi, ha scelto un ombretto marrone e una semplice matita con un rossetto brown.

Festival del Cinema di Roma e lo stile delle star sul red carpet

Sul red carpet del Festival del Cinema di Roma, hanno sfilato anche Matilda De Angelis con la sua bellezza semplice e delicata: un make-up roseo, un caschetto retrò, lentiggini finte e blush. Sul tappeto rosso, Laetitia Casta aveva uno chignon tirato, labbra nude e viso glowy con un tratto di eyeliner, oltre a indossare un abito firmato da Giorgio Armani.

Infine, tra le icone beauty ci sono Monica Guerritore e Claudia Gerini al Festival del Cinema di Roma. La prima – a differenza di tante sue colleghe – non nasconde i segni del tempo che passa, mostrando tutta la sua bellezza naturale e accentuandola con un make-up con labbra nude e blush luminoso. Claudia Gerini, invece, ha sottolineato la bellezza dei suoi occhi chiari con un Italian make-up: una matita scura e delle sfumature verde smeraldo. Voi quali beauty look avete apprezzato di più?