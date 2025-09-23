Beautiful rompe il tabù dopo 37 anni: ecco la prima coppia gay! Il coming out cambia tutto – chedonna.it

Le prossime puntate di Beautiful promettono colpi di scena: Brooke in pericolo, Will indignato e un clamoroso coming out che riscrive le regole della soap.

Per chi segue Beautiful da decenni, i prossimi episodi in onda dal 15 al 26 settembre si preannunciano come tra i più turbolenti degli ultimi anni. Passioni travolgenti, conflitti familiari e rivelazioni sconvolgenti scuoteranno le fondamenta della Forrester Creations e non solo.

Al centro della scena ci sarà ancora una volta Brooke Logan, protagonista di nuove tensioni e bersaglio dell’ira cieca di Thomas Forrester. Ma a tenere banco sarà anche la vicenda di Will Spencer, disgustato per una scioccante confessione che getterà scompiglio nell’intera famiglia. E come se non bastasse, arriverà una svolta che cambierà per sempre la storia della soap: il coming out di un personaggio controverso, destinato a diventare simbolo della prima coppia gay di Beautiful.

Brooke sotto attacco, la furia di Thomas e la prima coppia gay

Il 15 settembre, la tensione esplode: Thomas Forrester, incapace di accettare la rottura tra i suoi genitori, accusa Brooke di aver manipolato Ridge per riconquistarlo. L’uomo perde il controllo e arriva a strattonarla con violenza, costringendo Ridge a intervenire per proteggere la donna che ama.

Lo scontro mette in luce vecchie ferite mai rimarginate: Thomas non tollera l’ennesimo ritorno di fiamma tra Ridge e Brooke, accusando il padre di oscillare da sempre tra lei e Taylor Hayes senza mai prendere una decisione definitiva. Ridge, però, questa volta sembra non avere dubbi: dopo l’incidente in Italia, non vuole più vivere senza Brooke.

Parallelamente, anche Eric Forrester si schiera a favore della Logan, alimentando lo scontro con Taylor, che accusa da sempre la rivale di manipolazioni e intrighi.

Intanto, un’altra bomba scuote gli Spencer: Luna Nozawa confessa a Remy Pryce di aver approfittato di Will mentre era ubriaco. Una rivelazione che sconvolge Katie e Bill, i quali restano attoniti di fronte al crollo morale della ragazza. La tensione degenera quando Li Finnegan, furiosa per l’inganno della nipote, arriva addirittura a tentare di strangolarla, venendo fermata all’ultimo momento.

La situazione precipita: Luna cerca di difendersi, arriva persino a parlare di una possibile gravidanza, mentre Will è divorato dal senso di colpa e dalla paura che la verità possa distruggere la sua relazione con Electra Forrester.

Ma la vera svolta arriva con un colpo di scena epocale: lo “stalker” redento Remy Pryce rivela di essere innamorato di Deke. La sua ossessione per Electra, raccontata in passato come patologica, viene reinterpretata come il sintomo di una lotta interiore, la difficoltà di accettare la propria identità.

La scena chiave avviene davanti a Luna, che scopre la verità e assiste al coming out di Remy: un momento dirompente che ribalta completamente la percezione del personaggio, trasformandolo da figura inquietante a simbolo di liberazione e verità.

Con l’ingresso di Deke, la soap introduce finalmente la prima coppia gay della sua lunga storia, aprendo un capitolo inedito e carico di implicazioni. Una scelta che divide il pubblico: c’è chi applaude alla modernità della narrazione e chi, invece, fatica a perdonare il passato oscuro di Remy.