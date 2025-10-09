Beautiful, arriva Eric Junior dal passato: ecco chi è il nuovo protagonista della soap destinato a stravolgere gli equilibri

Beautiful si prepara a un nuovo capitolo fatto di legami, segreti e rivelazioni che nessuno poteva immaginare.

Beautiful non smette mai di sorprendere i suoi fan, mantenendo viva la magia che da decenni accompagna la soap più longeva della televisione. Nelle prossime puntate, un personaggio legato al passato tornerà a far parlare di sé, portando con sé ricordi, misteri e nuovi intrecci sentimentali. Il suo arrivo scuoterà equilibri consolidati, mettendo alla prova vecchie alleanze e aprendo scenari del tutto inattesi.

Le storie d’amore e rivalità familiari, marchio di fabbrica della serie, si intrecceranno con nuove sfide personali e professionali. Nelle puntate americane di Beautiful, una sorpresa ha sconvolto i fan: la new entry Deke non è un nuovo personaggio, ma una vecchia conoscenza della soap! C’è chi vedrà in lui un alleato, chi una minaccia, ma una cosa è certa: il suo ritorno non passerà inosservato. Ma chi è realmente questo misterioso personaggio? E come influenzerà gli equilibri all’interno del mondo di Beautiful?

Deke e i suoi legami con la famiglia Forrester

Deke Sharpe non è altro che Eric Forrester III, nato sul finire degli anni ’90 e al centro di una delle storyline più iconiche di Beautiful. La sua storia si intreccia con quella dello scambio di culla orchestrato da Amber Moore per far passare il figlio della cugina Becky come suo proprio.

La vicenda ha alimentato per anni la narrazione della soap, permettendo l’introduzione del padre biologico del bimbo, Deacon Sharpe. Quando nei primi anni 2000 sia quest’ultimo che Amber uscirono di scena, del piccolo Eric (che Deacon chiamava Deacon Junior) si persero le tracce.

Ora Deke torna in scena con l’ambizione di entrare alla Forrester Creations come stilista dopo aver completato gli studi alla scuola di design. Nonostante ci sia stato detto che Hope Logan rappresentasse per Deacon l’ultima speranza di avere una famiglia, ora salta fuori che con Deke l’uomo ha un ottimo rapporto.

ha chiesto a Deacon di mettere una buona parola per lui con Brooke Forrester, mentre lui si metterà in contatto con Hope: a quel punto scopriremo in quali rapporti sia con la sorellastra. Dell’incongruenza anagrafica che vede Hope come la maggiore, nonostante Deke sia nato diversi anni prima, vi abbiamo già parlato.

Dalle prime scene padre e figlio, abbiamo appreso che Deacon è a conoscenza del fatto che Deke sia gay e che non ha alcun problema con la sua sessualità. Infatti, Deke rappresenta la metà della prima coppia gay maschile di Beautiful, assieme a Remy Price.

Remy Price incoraggia il suo boyfriend a inseguire i suoi sogni nella moda ma lo avvisa anche di non fare il suo nome alla Forrester. La coppia potrebbe avere potenziali problemi anche per via della conoscenza tra Remy e Luna Nozawa.

Con l’arrivo di Deke in primo piano ci sono speranze che anche sua madre Amber compaia sulla scena. Il ritorno del “piccolo Eric” promette quindi nuovi colpi di scena e stravolgimenti all’interno della trama di Beautiful.