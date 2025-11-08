Ballando con le stelle senza pace: un altro infortunio, cast decimato scuote ancora una volta il celebre spettacolo, mettendo a dura prova concorrenti e produzione. Scopri cosa è successo e come questo nuovo imprevisto sta cambiando il volto della competizione.

Dopo il problema di Francesca Fialdini, stop in prova per il professionista Carlo Aloia, partner di Nancy Brilli. Incerta l’apertura di sabato con lo spareggio contro la Signora Coriandoli.

Giornata complicata per Ballando con le stelle, che incassa un altro duro colpo a pochi giorni dalla nuova puntata. Alla resilienza di Francesca Fialdini, determinata a non fermarsi nonostante i guai fisici, si è aggiunto l’infortunio del ballerino professionista Carlo Aloia, compagno sul parquet di Nancy Brilli. Il problema è sopraggiunto durante le prove e ha subito imposto verifiche mediche, gettando ombre sulla programmazione di sabato e sui piani della produzione.

Infortunio shock: cosa è successo questa volta in “Ballando con le stelle”

A dare la notizia, in collegamento con Vita in Diretta, è stata Milly Carlucci. La conduttrice ha spiegato che l’episodio è avvenuto in allenamento e che a risentirne sarebbe stato il polpaccio, in particolare i gemelli e il tendine. Nell’immediato, Aloia è stato accompagnato ad eseguire una risonanza magnetica per accertare natura ed entità del danno. Il programma condotto da Alberto Matano ha trasmesso un contributo video in cui si intravede l’origine dello stop: una fase conclusiva di un salto, con un appoggio non perfetto che avrebbe provocato il dolore improvviso e la necessità di interrompere la sessione.

Il quadro, a ora, resta in evoluzione. L’attesa è tutta per il referto strumentale, da cui dipenderanno le successive mosse di cast e autori. L’eventuale indisponibilità di Aloia, infatti, metterebbe a rischio anche la presenza in pista di Nancy Brilli, che risulta attesa proprio in apertura di puntata per lo spareggio con la Signora Coriandoli. Il duello, pianificato come incipit dello show, potrebbe dover essere ripensato: resta da capire se la produzione opterà per una sostituzione temporanea del maestro, per una coreografia adattata o, in ultima istanza, per un rinvio della sfida.

L’episodio arriva mentre il programma affronta già una situazione delicata sul fronte sanitario. Francesca Fialdini, reduce a sua volta da un infortunio, ha fatto sapere di voler fare tutto il possibile per non ritirarsi. Il clima è quello di un cast sotto pressione, tra allenamenti serrati e tempi stretti, con la necessità di preservare la salute degli artisti e, al contempo, di garantire lo spettacolo in diretta del sabato sera. La stessa Carlucci ha sottolineato la tempestività dei controlli e la priorità assoluta della sicurezza dei protagonisti.

Non è la prima volta che Ballando si confronta con incidenti ai maestri. Nella scorsa stagione toccò a Samuel Peron, chiamato in corsa a prendere il posto di Angelo Madonia, rimosso dal ruolo: anche in quel caso gli imprevisti impedirono l’affiancamento inizialmente previsto e la concorrente Federica Pellegrini fu quindi affidata a Pasquale La Rocca. Un precedente che ricorda come, in contesti così tecnici, i cambi in corsa siano soluzioni possibili ma complesse, con ripercussioni sulla costruzione delle coreografie e sull’equilibrio tra i concorrenti in gara.

Il nodo, come spesso accade in produzioni di questo tipo, è l’equilibrio tra ambizione artistica e prevenzione. Numeri acrobatici, sollevamenti e salti aumentano il livello dello show ma alzano anche l’asticella del rischio, soprattutto quando i ritmi di preparazione sono intensi e la settimana televisiva impone scadenze non rinviabili. Dall’altra parte, il pubblico è abituato a una qualità elevata e a un tasso di spettacolarità che Ballando ha costruito nel tempo: per mantenerlo, serve una macchina organizzativa pronta a piani B e C, con maestri e staff in grado di subentrare rapidamente e adattare il disegno coreografico.

Nelle prossime ore, l’attenzione sarà puntata sugli esiti della risonanza di Carlo Aloia e sulle comunicazioni ufficiali della produzione. Sui social del programma e dei protagonisti è atteso un aggiornamento che faccia chiarezza su disponibilità, eventuali sostituzioni e ordine di esibizione. Intanto, nelle sale prova si lavora a ritmi ricalibrati, tra fisioterapia, riscaldamenti più progressivi e valutazioni dei tecnici per limitare ulteriori rischi.

I giudici e il pubblico a casa, già coinvolti dagli ultimi colpi di scena, si preparano a una diretta che potrebbe vedere aggiustamenti in tempo reale, nella speranza che l’infortunio di giornata non privi la pista di un altro protagonista e che il “cast decimato” possa ritrovare, almeno in parte, la sua compattezza.