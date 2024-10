Per aumentare la luminosità nelle stanze di casa, è possibile seguire dei trucchi. La luce naturale è, infatti, importante per il benessere.

L’illuminazione di una stanza è di fondamentale importanza per la creazione di un ambiente il più confortevole possibile e accogliente. Gli spazi sono, infatti, più piacevoli per essere vissuti, senza contare che un’ottima illuminazione può influenzare produttività e umore in positivo. Fonte di vita, la luce naturale non può mancare dalle nostre case. Questa fa anche sembrare le case più grandi, trasmettendo una sensazione di benessere, armonia e tranquillità.

Per questa ragione, quando si acquista una casa, è necessario tenere in considerazione l’esposizione della stessa. Sfortunatamente, però, non sempre si ha la fortuna di avere delle stanze ben illuminate. Spesso, infatti, può capitare che vi siano degli angoli bui o poco illuminati. Come fare, quindi? Scopriamo come aumentare la luminosità in una stanza.

Aumentare la luce naturale in casa: alcune soluzioni a una stanza buia

Prima di tutto, è bene precisare che, a volte, la poca luminosità è dovuta a motivi strutturali, di esposizione o di dimensione. Come anticipato, ci sono però alcune soluzioni da poter mettere in pratica per cercare di migliorare la situazione. La soluzione più “drastica” è quella di eliminare dei muri divisori – dov’è possibile farlo – per realizzare un open space e aumentare la distribuzione della luce in casa, soprattutto quando si deve illuminare una stanza senza finestre e prendere luce da un’altra stanza (è possibile, ad esempio, illuminare un soggiorno con poca luce).

Le finestre è meglio che abbiano delle finiture bianche e grandi vetrate: così facendo, infatti, i raggi del sole entrano più facilmente in casa. Meglio scegliere delle tende filtranti che lascino, per l’appunto, filtrare la luce naturale mantenendo la privacy: la scelta migliore sono tessuti come il cotone, il lino o l’organza, così come i colori da prediligere sono il bianco, il beige o, comunque, le tonalità più tenui. Come per le finestre, anche pavimenti e pareti dovrebbero avere colori chiari: il bianco, il crema, il beige tenue o i colori pastello contribuiscono a una sensazione di spazio, aumentando la luminosità.

Come riflettere la luce del sole in casa e avere luce naturale

Per quelle stanze in cui la luce non raggiunge tutti i punti della stanza, è possibile giocare d’astuzia, moltiplicando la luce che entra. È, infatti, necessario riflettere la luce del sole in casa e avere luce naturale ricorrendo a degli specchi: uno o più specchi possono essere posizionati nei pressi della parete di fronte alla finestra migliorando, di fatto, la luminosità.

Infine, per creare un angolo di relax perfetto, attenzione anche all’arredamento. Via libera, ad esempio, ai tappeti chiari, grandi e a tinta unita nel caso di pavimenti scuri così come a un arredamento dalle tonalità non troppo scure. Meglio prediligere linee essenziali, il bianco laccato dove possibile e complementi di arredo trasparenti o di vetro.