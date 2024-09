Pareti del soggiorno: i colori che fanno tendenza

Il soggiorno è una zona della casa molto vissuta e dedicata al relax. Per questo motivo, è importante scegliere bene i colori delle pareti.

Scegliere i giusti colori per le pareti è – si potrebbe dire – un’arte. Potrebbe sembrare un’operazione semplice, eppure occorre prestare attenzione ad alcuni aspetti per non sbagliare. Il colore delle pareti del soggiorno è, infatti, di fondamentale importanza per riuscire a creare un ambiente raffinato e accogliente.

Ciò che è bene ricordare è che i colori possono suggestionare non soltanto la percezione degli spazi, ma anche influenzare il nostro umore. Il soggiorno può, quindi, trasformarsi in un luogo stimolante, oltre che in un rifugio tranquillo. Scopriamo insieme quali sono i colori che fanno tendenza per le pareti del soggiorno.

Colori per le pareti del soggiorno: beige sabbia

Per chi ama un arredamento classico, la soluzione ideale potrebbe essere rappresentata da una tinta che sia compatta e neutra come un color beige sabbia. Si tratta di un colore per pareti del soggiorno adatto a chi ha mobili scuri e un arredamento in legno. Il risultato è un soggiorno dai caldi toni autunnali.

Se avete un parquet, quindi, la scelta del beige sabbia è ottima per creare un’atmosfera calda, accogliente e sofisticata. Inoltre, la tonalità sabbiosa sta alla grande, comunque, con diversi tipi di arredamento: come detto, è indicata per chi ama uno stile classico, ma va bene anche per un arredamento moderno o un arredamento rustico.

Due colori per le pareti del soggiorno: grigio e verde, i colori per un salotto moderno

Il soggiorno, si sa, è una stanza della casa in cui trascorriamo molto tempo, dove poter creare un angolo relax e accogliere famiglia e amici. Per questo motivo, un altro colore caldo come il grigio è l’ideale per un ambiente rilassante. Si tratta di un colore che può essere abbinato a un arredamento in legno naturale, ma anche moderno oltre che in grado di rendere maggiormente luminosa la stanza.

Quando si parla di pareti colorate del soggiorno o pittura per un soggiorno moderno, è poi impossibile non pensare a un colore come il verde (in particolare, nella tonalità del verde salvia, perfetto anche per arredare casa in stile Bridgerton). Si tratta di un verde pastello, che risulta naturale e fresco.

È risaputo che i colori della natura riescono ad avere un effetto calmante e rilassante sulla mente e questo rende il verde un colore perfetto per questa stanza della casa. Si adatta, inoltre, a un arredamento bianco o in legno chiaro, creando un ambiente abbastanza luminoso.

Infine, quando scegliete i colori per le pareti del soggiorno, ricordate che è necessario tenere a mente – oltre ai vostri gusti personali – lo stile della casa e il colore di arredamento e pavimenti, in modo tale da creare armonia.