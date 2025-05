Antonella Mosetti: età, ex marito, figlia Asia, ex fidanzati, chirurgia, carriera e tutte le curiosità

Tutto quello che non sai assolutamente su Antonella Mosetti. Scopriamo insieme la sua incredibile vita e non solamente.

Lei è un personaggio molto particolare del piccolo schermo. Una donna che spesso ha fatto parlare di se per via delle scelte che ha fatto nella sua vita ma in quanti conoscono veramente la sua storia? Andiamo a vedere insieme tutto quello che le è successo sia dal punto di vista lavorativo che personale.

Siamo assolutamente certi che ti abbiamo incuriosito, quindi, non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo insieme alcuni dettagli molto particolari di Antonella Mosetti.

Tutto quello che non sai sulla vita di Antonella

Lei è una donna sempre molto forte di carattere che non ha assolutamente alcun problema nel dire quello che pensa. Ha condotto moltissimi programmi di grande successo ed ha partecipato anche, insieme alla figlia Asia, al Grande Fratello Vip. Ma andiamo con ordine. Antonella è nata il primo agosto del 1975 a Roma.

Ovviamente è del segno del Leone ed è alta ben 1,74 cm. Il padre è un ingegnere ed ha un fratello più piccolo che si chiama Massimiliano. Prende da ragazza la maturità classica e poi decide di entrare nel mondo dello spettacolo. La sua unica figlia è Asia che è nata nel 1996. Il suo esordio sul piccolo schermo è ad appena 18 anni, nel 1993, con Non è la Rai.

Resta nel programma di Boncompagni per ben due stagioni. Spesso si esibisce con Ilaria Galassi ed insieme sono molto amate. Nel 1993, proprio grazie alla tv parteciap al cinema nei film Un vampiro a Miami e Le donne non vogliono più per il cinema. Ha recitato anche in alcune fiction come Mamma per caso.

Abbiamo visto Antonlla anche nel corpo di ballo di Ciao Darwin. Nel 2001 ha le redini di Paperissima Sprint. Ma l’anno successivo la troviamo vicino a Massimo Giletti in Casa Raiuno. Ha fatto anche teatro, tra il 2008 ed il 2009, con Sex and Italy di Pierfrancesco Pingitore. Solamente nel 2016 partecipa al Grande Fratello con la figlia Asia.

Ma passiamo alla sua vita privata. Dal 1995 al 2003 è spostato con Alessandro Nuccitelli, dal quale nel 1996 nasce Asia. Dopo la fine del matrimonio ha una relazione con Davide Lippi. Si vocifera che, in questo caso, la parola fine arriva per un tradimento di lui. Dal 2007 al 2012 fa coppia fissa con Aldo Montano.

Purtroppo, perdono due bambini mentre era in dolce attesa e sembra che questo abbia fatto naufragare la loro relazione. Di recente abbiamo visto Antonella nel salotto di Silvia Toffanin dove ha confessato di lavorare grazie alle ospitate in tv e alle collaborazioni su vari social. Per quanto riguarda la figlia Asia, dopo aver partecipato con la mamma dal Grande Fratello si è allontanata dal mondo della televisione. E voi conoscevate tutte queste informazioni che riguardano la bellissima Antonella Mosetti?