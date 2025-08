Anticipazioni Uomini e Donne, colpaccio di Maria De Filippi: arriva la star di Temptation Island

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne pare che nel programma potrebbe arrivare la star di Tempation Island. Ecco di chi si tratta.

Mancano poche settimane alla prima registrazione di Uomini e Donne e alla messa in onda del programma e cresce l’attesa di scoprire chi saranno i tronisti e le troniste di questa edizione. Sono numerose le indiscrezioni che stanno circolando negli ultimi giorni e come al solito il pubblico non sa se attendersi qualche volto nuovo oppure già noto.

In effetti, dalle anticipazioni di Uomini e Donne si sa che Maria De Filippi ha fatto un colpaccio perché è in arrivo la star di Temptation Island. Ecco di chi si tratta.

La star di Temptation Island in arrivo a Uomini e Donne

Con un enorme successo, come ogni edizione, è terminata una nuova stagione di Temptation Island, con numerose emozioni e colpi di scena. Fra poche settimane comincerà Uomini e Donne e c’è chi scommette che fra i tronisti e le troniste del programma condotto da Maria De Filippi ci sarà anche qualche personaggio che viene dalla trasmissione di Filippo Bisciglia.

A dare queste “soffiate” è stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, secondo cui Denise potrebbe prendere parte al parterre over dopo la fine della storia con Marco. Sonia M, invece no, perché è tornata con Alessio. Fra le troniste, quotata Sarah. Nello specifico Pugnaloni ha detto: “Alessio e Sonia M sono tornati a convivere, quindi lei non sarà nel trono Over. Quella che potrebbe approdare nel parterre è Denise”.

Non solo Denise ma potrebbero esserci altri personaggi di Temptation Island nella prossima edizione di Uomini e Donne: tra i nomi più papabili sul web ci sono quelli di Sarah, una delle “ex” fidanzate del villaggio. Ad avvalorare questa ipotesi c’è stato un gesto che non è passato inosservato ai fan di Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, che ha condiviso sul suo profilo Instagram una parte dell’intervista che la ragazza ha rilasciato dopo la rottura con Valerio.

Anche Flavio Ubirti, uno dei tentatori dell’ultima edizione del reality potrebbe essere uno dei prossimi tronisti di Uomini e Donne. Anzi, negli ultimi tempi non si fa che parlare del fatto che abbia lasciato lo sport agonistico (la sua attuale squadra è la Baldaccio Bruni, società di Anghiari, in provincia di Arezzo, che milita in Eccellenza) per impegni sopravvenuti nel mondo della tv.