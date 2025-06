Anticipazioni Tradimento, spoiler da paura: chi finisce in ospedale – chedonna.it

Arrivano degli spoiler di Tradimento davvero da paura: uno dei protagonisti indiscussi della serie tv turca finirà in ospedale, facendo preoccupare tutti, cosa accadrà.

Tradimento continua ad andare in onda su Canale 5 e, nonostante manchi davvero pochissimo al finale di stagione, non perde occasione di poter regalare al suo pubblico delle puntate da cardiopalma. Da quanto fanno sapere alcuni spoiler, infatti, sembrerebbe che i prossimi episodi saranno imperdibili perché regaleranno una serie di colpi di scena incredibili.

A partire da lunedì 16 giugno fino alla fine della settimana, gli episodi di Tradimenti saranno fitte di vicende e di storie. Se da una parte, infatti, c’è la serissima possibilità che il capitolo ‘Guzide e il figlio biologico’ sembra essere giunto al termine, dall’altra parte Kahraman riuscirà finalmente a svegliarsi dal coma, facendo felici tutti, in primis Oylum.

Tra le tante avventure che, però, verranno raccontate, una tra tutti farà stare il pubblico di Canale 5 con il fiato sospeso: uno dei protagonisti della serie tv finirà in ospedale in seguito ad un grave malore. Un colpo di scena sconvolgente, da come si può chiaramente comprendere, che lascerà – e non poco – completamente di stucco.

Cosa succederà nella prossime puntate di Tradimento: le anticipazioni mettono i brividi

Si è insinuato nelle trame di Tradimento in punta di piedi, eppure Sezai è diventato immediatamente uno dei protagonisti più amati di tutta la serie tv turca. Amico e collega di vecchia data di Guzide, l’uomo non ha mai nascosto il suo sentimento per lei. Così, dopo averla affiancata ed avvicinata per diverso tempo, ha trovato il coraggio di chiedere la sua mano e di poter iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme.

Sezai sarà il volto delle prossime puntate di Tradimento. Stando a quanto fanno sapere alcune anticipazioni, infatti, sembrerebbe che – negli episodi che andranno in onda dal 16 al 22 giugno – l’avvocato farà preoccupare tutti per via di un malore, che richiederà un trasporto immediato in ospedale. Ad oggi, purtroppo, non sono state forniti ulteriori dettagli sulla vicenda e né su quello che succederà veramente, fatto sta che l’accaduto sconvolgerà tantissimo Ipek.

Da sempre desiderosa di rovinare la vita di suo padre insieme a Guzide, la giovane donna – che nel frattempo orchestrerà un piano diabolico per umiliare Yesim – accuserà la mamma di Oylum ed Ozan di essere stata lei la causa del malore di suo padre. Un’insinuazione infamante, da come si capisce, che però non sembrerà assolutamente toccare la donna.