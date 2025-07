Anticipazioni Rai autunno: due clamorosi ritorni, web in delirio

La Rai ha presentato la stagione 2025-2026 e lo ha fatto mettendo in prima fila i suoi ‘numeri uno’ e lanciando, tra le altre cose, un’altra grande stagione di fiction.

Viale Mazzini ed il cambiamento in corso che negli ultimi anni ha già portato a diversi, sostanziali cambiamenti. Tra addii pesanti e nuovi ingressi ancora alla ricerca della piena consacrazione, la televisione pubblica sembra voler puntare decisamente sull’usato sicuro, che porta ascolti ed introiti pubblicitari.

Accanto ai pochi, grandi conduttori che si divideranno i programmi e gli eventi con il maggior ascolto, almeno sulla carta, un ruolo sempre più importante sarà ricoperto dalle fiction. Il cartellone Rai, di anno in anno, si arricchisce di nuovi titoli, di nuove storie con i volti tv, e non soltanto, più amati dal grande pubblico.

La grande sfida quotidiana con una concorrenza sempre più agguerrita deve portare alla realizzazione di prodotti di sempre maggiore qualità. Ed in ambito fiction il programma steso dalla televisione pubblica per la prossima stagione è di primo piano.

La formula non è cambiata dal momento che vedrà nuove storie e graditi ritorni nonché importanti produzioni che renderanno la scelta varia tenendo, però, sempre alto il livello di qualità offerto. Proviamo a dare qualche anticipazione a riguardo.

La fiction Rai non delude mai

Appare quasi come uno slogan, eppure è davvero così se si scorrono, seppur rapidamente, titoli e protagonisti delle fiction 2025-2026.

Si parte con due grandi ritorni. Con 6 nuovi episodi ritorna una beniamina del pubblico di Rai1, Blanca. Maria Chiara Giannetta è il volto di una detective speciale. Cieca dall’età di dodici anni, Blanca riesce a risolvere casi complicati grazie anche al suo udito eccezionale, ma non solo.

L’altro grande ritorno, questa volta con 4 nuovi episodi, è rappresentato da Il Commissario Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale. Siamo nella Napoli degli anni Trenta, in pieno regime fascista, ed il commissario Luigi Alfredo Ricciardi combatte il crimine convivendo con il suo segreto, ovvero quello di percepire i fantasmi delle vittime di morte violenta.

La ricetta della felicità è una delle novità Rai in tema di fiction e vede protagonista Cristiana Capotondi. A livello di grandi produzioni non si può omettere la più attesa rappresenta da Sandokan, che avrà il volto di Can Yaman. Per la Tigre di Mompracen 4 attesissime puntate.

Marco Bocci e Laura Chiatti saranno invece i protagonisti di Se fossi in te, commedia brillante in 2 puntate. E poi ancora i ritorni di Cuori, Makari, Un professore e tanto altro. Siamo in piena estate ma ‘qualcuno’ vorrebbe che l’autunno fosse già qui.