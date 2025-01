Mangiare bene non è solo un’arte della cucina, ma un vero e proprio stile di vita. L’alimentazione sana è necessaria per vivere bene.

L’alimentazione sana riguarda praticamente tutti. Mangiare tanta verdura, frutta, cereali integrali, legumi e grassi sani dovrebbe essere una semplice regola fissa per tutti, eppure spesso questa non viene applicata. Ma cosa significa davvero mangiare in modo sano? Il principio alla base è quello di dotarci, ogni giorno, di tutto quello che serve, perché un’alimentazione corretta aiuta anche a evitare o a limitare i rischi di contrarre malattie.

Però, è anche vero che ogni persona è diversa e, quindi, mangia in modo diverso, ha necessità personali e non generali. Quindi, come conciliare regole universali con le esigenze di ognuno? Serve un po’ di intelligenza e saper rispettare i principi basilari di un’alimentazione sana. Scopriamo insieme di più sull’alimentazione sana e quali sono le regole che tutti dovrebbero conoscere (e che ti sorprenderanno).

Cos’è un’alimentazione sana

Ci sono delle regole da seguire per riuscire a mantenere il corpo in salute e sentirsi, quindi, meglio. Certamente, seguire un’alimentazione sana potrebbe rivoluzionare il modo di mangiare. Prima di tutto, è bene specificare che mangiare in modo sano non vuol dire seguire una dieta rigida e dover, per forza, dire di no ai piaceri della tavola. Bisogna, invece, fare delle scelte consapevoli che possano favorire il benessere di mente e corpo. Un’alimentazione sana si basa su un certo equilibrio nutrizionale che includa, quindi, alcuni alimenti, evitandone altri e pensando a qualità e quantità giuste.

È chiaro che i cibi ultra-processati, i grassi saturi e gli zuccheri raffinati dovrebbero essere consumati con moderazione, dando ampio spazio a verdura, frutta, cereali integrali e legumi. Ovviamente, occorre prestare anche attenzione alla varietà di ciò che si mangia.

Le regole per una sana alimentazione, per dimagrire o restare in forma

Come detto, ci sono alcune regole da seguire per una sana alimentazione. Ma quali sono, per restare in forma o per dimagrire?

Mangia alimenti naturali e non lavorati: un’alimentazione sana deve prevedere, il più possibile, alimenti freschi, che non hanno subito una lavorazione naturale. Per chi vive in campagna o, comunque, fuori dai grandi centri, forse, è più facile. Ma con un minimo di attenzione nelle scelte, sarà un buon punto di partenza per tutti. Pensaci bene: non è meglio mangiare piatti preparati da noi invece di quelli pronti, magari pure surgelati? Non è meglio preparare i succhi o i concentrati di frutta in casa rispetto a quelli confezionati? Non è più sano puntare sulla frutta essiccata, invece dei dolci già imbustati? Cinque porzioni di frutta e verdura al giorno: in fondo, molte diete lo dicono chiaramente. Per un’alimentazione sana, è opportuno consumare ogni giorno almeno tre porzioni di verdura e due di frutta. Contengono, infatti, vitamine, fibre e sali minerali essenziali per stare bene. L’ideale è sempre consumarle fresche, quindi crude o, comunque, poco cotte. Il segreto? Inserire la frutta nella colazione e in uno dei due spuntini giornalieri. La verdura, invece, nell’altro spuntino e all’inizio dei due pasti principali. Derivati dei cereali come fonte vitale: i derivati dei cereali contengono carboidrati complessi, vitamine e minerali. Sempre meglio scegliere prodotti integrali, in particolare a base di segale e farro che sono anche più digeribili. I prodotti integrali contengono un elevato contenuto di fibre alimentari e, per stare bene, ne servono almeno 30 grammi al giorno. E gli intolleranti al glutine? Possono utilizzare prodotti a base di miglio, mais e grano saraceno. Punta sui grassi giusti: i grassi forniscono una quantità elevata di energia, ma possono anche alimentare il sovrappeso e le malattie cardiocircolatorie. Per un’alimentazione sana, è fondamentale scegliere i grassi giusti. Gli oli vegetali, ad esempio, contengono acidi grassi insaturi e acidi grassi Omega-3, che il corpo di per sé non è capace di produrre. Attenzione ai grassi nascosti – come quelli dei dolci, dei prodotti da forno – perché in quelli già pronti si nascondono più grassi di quanto si creda. Ricchi di grassi buoni, invece, sono noci, avocado e pesce come il salmone. Evita gli zuccheri: gli zuccheri sono più facili da mangiare perché soddisfano il palato, ma sono anche più pericolosi per la nostra salute. Stesso discorso vale per le bevande ricche di zuccheri. In entrambi i casi, assumiamo calorie vuote, cioè con pochissimi nutrienti. E, poi, lo zucchero provoca forti sbalzi dei valori glicemici. Meglio usare dei sostitutivi, come la stevia. Prendi il giusto tempo e apprezza ogni cibo: questa è una regola quasi universale. Mangiare non deve essere un’ossessione, oppure un obbligo. Occorre prendersi il giusto tempo per farlo, anche se conciliare il pranzo con i ritmi del lavoro non è sempre facile. Meglio prendersi un po’ più di tempo per i pasti, imparare a masticare bene e gustare tutti i cibi.

In poche parole, l’equilibrio è la chiave. Ricorda l’importanza di variare gli alimenti per contribuire alla protezione del corpo da malattie. Non mangiare in modo eccessivo e bevi tanta acqua, che è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento del corpo, per una pelle sana e per la digestione. Insomma, seguire queste regole ti farà fare delle scelte alimentari più consapevoli e sane per il benessere fisico e mentale. Scopri anche i cibi per smaltire i grassi e che aiutano a dimagrire.