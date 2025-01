Ci sono alimenti sani a cui, generalmente, non si pensa, ma che possono essere di grande aiuto per perdere peso e tornare in forma.

Cercare di dimagrire ed essere in forma non deve, per forza, essere una tortura. Se pensi, ad esempio, che perdere peso significhi dover seguire diete estreme, rinunciando al gusto o facendo allenamenti stancanti, ti sbagli di grosso. Esistono, infatti, degli alimenti che, se inseriti nella routine alimentare, possono aiutare a perdere peso, sgonfiare senza fatica e dimagrire.

Ci sono, infatti, alimenti che aiutano a migliorare il metabolismo. Scopriamo quali sono i cibi che aiutano a dimagrire e sgonfiare senza fatica e qual è il segreto che non conosci per perdere peso in modo semplice e sano.

Cibi che fanno dimagrire e sgonfiare pancia e fianchi: la dieta per dimagrire con avena, mele e yogurt greco

Non sempre avere dei chili da perdere coincide con la voglia di mettersi a dieta o di sottoporsi a restrizioni caloriche che, il più delle volte, portano a sentirsi affamati e di cattivo umore. Per fortuna, imparando a mangiare in modo sano, il più delle volte si può ovviare a regimi ristrettivi optando, invece, per un’alimentazione varia, bilanciata e ricca di alimenti che più di altri hanno proprio la capacità di far perdere peso. Mangiare bene è, senza alcun dubbio, il modo più efficace per perdere perso e mantenersi in perfetta forma, sia per quanto riguarda la linea che il benessere in generale. Oltre a mangiare in modo bilanciato è possibile aiutarsi con alcuni cibi, che hanno la particolarità di aiutare a perdere peso grazie a proprietà che agiscono in modo diverso. Spesso si tratta di alimenti semplici da recuperare e che, per questo, sono facilmente inseribili nell’alimentazione di tutti i giorni.

L’avena, ad esempio, è un cereale prezioso in quanto ricco di fibre e di sostanze nutritive. Usata al posto della comune farina, aiuta ad abbassare l’indice glicemico, dona energia e mantiene sazi più a lungo. Inserirla nella propria alimentazione quotidiana è, quindi, un buon modo per perdere peso in modo naturale e senza rinunciare al gusto. L’avena si trova, infatti, come fiocchi da mangiare al mattino, di farina per realizzare pancake, pane, pizze e focacce e persino qualche torta da addolcire con la frutta. Un vero jolly che in cucina è sempre utile.

Le mele sono ricche di fibre, hanno pochi zuccheri e saziano a lungo. Inoltre, sono ottime da sgranocchiare. Perfette da sole, nell’insalata, nei contorni e per addolcire un dolce in modo naturale, si rivelano un altro jolly immancabile per un’alimentazione sana, varia e gustosa. Lo yogurt greco è una fonte proteica in grado di bilanciare una voglia improvvisa di frutta o di qualcosa di buono. A differenza del normale yogurt, infatti, è più proteico e tende a saziare di più. Perfetto come ingrediente per dolci e pancake, può dar vita ad uno spuntino dolce con la semplice aggiunta di noci e miele. L’importante è sceglierlo senza zuccheri aggiunti.

Cibi per dimagrire velocemente, in fretta: semi di chia, finocchi, avocado, spinaci e cetrioli

I semi di chia sono ricchi di nutrienti e, oltre ad avere un alto potere saziante, si rivelano molto utili per l’intestino. Da aggiungere allo yogurt del mattino, nelle bevande vegetali o nei dolci, aiutano a perdere peso con semplicità e tutto mentre giovano all’organismo. Anche i finocchi richiedono più calorie per mangiarli di quante non ne apportino. Essendo ricchi di fibre sono anche duri da masticare, rientrando così a pieno titolo tra i cibi che fanno perdere peso. Ottimi da sgranocchiare, si prestano bene anche per arricchire le insalate o da mangiare cotti come contorno.

Considerato un super-cibo, l’avocado è un alimento che, seppur ricco di calorie e di grassi – contiene, però, grassi buoni – rientra tra gli alimenti da mangiare ogni giorno seppur, ovviamente, in piccole quantità. Ottimo al mattino su una fetta di pane tostato o a dadini in insalata, si può inserire come alternativa alle uova nei dolci e tutto grazie al suo sapore delicato. Inoltre, il suo potere saziante aiuterà a non sentire il bisogno di mangiare per molto tempo. Resi noti dal famoso Braccio di Ferro, gli spinaci sono un vero concentrato di energia.

Tra le altre cose, aiutano a saziarsi in fretta e risultano particolarmente buoni da mangiare. Chi non li ama come verdura da contorno può provarli crudi in insalata o all’interno di un’omelette, a cui aggiungere un cucchiaino di parmigiano. I cetrioli hanno così poche calorie che il solo masticarli ne fa bruciare più di quante ne contengano. Perfetti da sgranocchiare, sono buonissimi nelle insalate. Tra le altre cose, aiutano a combattere la ritenzione idrica, favorendo così la perdita di liquidi in eccesso e, di conseguenza, di peso.

Alimenti che fanno dimagrire la pancia, cosa mangiare per dimagrire: albume, miele, tofu e cioccolato

L’albume d’uovo è una fonte di proteina purissima, un alimento molto usato nelle diete proteiche perché in grado di innalzare il quantitativo proteico di un pasto. Nei pancake della colazione o per arricchire i dolci di proteine, si rivela un alimento in grado di alleggerire il quantitativo di grassi e tutto donando sazietà a lungo. Dolcificante naturale, il miele è considerato una valida alternativa allo zucchero. Il tutto con la capacità di addolcire maggiormente e con quantità minori di prodotto.

Da usare, ovviamente, con parsimonia, si può usare come dolcificante per qualche dolce in cui la sola frutta non basta. Quando si sceglie di mangiarlo, però, bisogna prestare attenzione e prendere solo quello di tipo biologico. Molti, infatti, tendono ad aggiungervi zucchero rendendolo, di fatto, meno sano e per nulla dietetico. Alternativa vegana all’albume, il tofu è un alimento proteico perfetto sia per insalate che da mangiare alla griglia e in sostituzione della quota proteica. Inoltre, si può inserire all’interno dei dolci ai quali offre un vero e proprio strato di morbidezza.

Anche il cioccolato fondente aiuta a perdere peso. L’importante è che sia fondente almeno al 75% e che se ne mangi nella giusta quantità (che, solitamente, è di circa 15 grammi se si è a dieta e di 30 se si vuole semplicemente mantenere il peso). Il suo sapore e l’aroma invitante aiuteranno a sedare la voglia di dolce e al contempo le sue proprietà gioveranno all’organismo. Ottimo nei dolci, si può mangiare a fine pasto o al mattino in aggiunta allo yogurt greco. Ovviamente, gli alimenti che aiutano a perdere peso non sono solo questi. Basta, però, iniziare ad inserire alcuni tra questi alimenti per dare il via a un’alimentazione più ricca, sana e in grado di far perdere il peso in eccesso. Come sempre, il consiglio è quello di rivolgersi a un nutrizionista in modo da ottenere un piano alimentare su misura e da imparare le regole base per un’alimentazione sana che, insieme alla regolare attività fisica, dovrebbe diventare una costante del proprio stile di vita. Scopri anche i cibi top per smaltire i grassi e accelerare il metabolismo.