L’albero di Natale blu e argento è una delle opzioni più raffinate ed eleganti, tra cui scegliere. Possono essere abbinati anche altri colori.

Il Natale è la festa più bella dell’anno, ma può essere resa ancora più speciale dalle decorazioni e dagli addobbi natalizi che decidiamo di fare a casa. L’albero di Natale è il simbolo delle festività natalizie, amatissimo da moltissime persone in tutto il mondo. Può essere addobbato in vari modi, tradizionali e classici o più originali.

Avete mai pensato, ad esempio, a un albero di Natale blu e argento? Eleganza e originalità lo contraddistinguono. Scopriamo le idee da copiare per delle feste natalizie scintillanti.

Albero di Natale blu, argento e bianco e blu, argento e oro per un tocco raffinato



Senza alcun dubbio, l’abbinamento blu e argento è la scelta ideale. Si tratta di colori brillanti e sofisticati, che contribuiscono a creare un’atmosfera raffinata e abbinandoli ad altri colori come il bianco e l’oro non può che esserci un risultato ancora migliore. Potreste optare per delle luci bianche, colorate o blu e per delle decorazioni come palline di Natale o ghirlande blu, argento, bianche o oro.



Blu e argento, certamente, si sposano meglio con il bianco, ma anche l’oro può essere un tocco di contrasto da sfruttare, sebbene di cui non abusare in un albero di Natale del genere. Magari, ricorrete a qualche pallina dorata da mettere sparsa nell’albero, così da non appesantirlo eccessivamente.

Originale e avvolgente, l’albero di Natale in blu, argento e rosso



Per addobbare con eleganza e stile, le luci calde sono una delle scelte migliori, soprattutto se state pensando di aggiungere un tocco di rosso al vostro albero di Natale blu e argento. Queste creano, infatti, dei riflessi che esprimono calore e che sono perfetti con il rosso, ma anche con l’argento. In questo caso, perché non sfruttare anche delle decorazioni in legno?



Ovviamente, questi colori possono essere utilizzati anche per il copribase dell’albero di Natale, così come per il puntale. Via libera, infine, a nastri, stelle, ghirlande, pigne, angioletti, campanelli e fiocchi. Ricordate, inoltre, di giocare sulle sfumature dei vari colori per creare movimento e che anche le decorazioni trasparenti o brillanti sono tra le più belle da considerare. Scoprite anche l’albero di Natale bianco e oro e l’albero di Natale in bronzo.