Le decorazioni in bronzo per l’albero di Natale sono una scelta elegante e raffinata, che può essere abbinata ad altri colori.

Simbolo del Natale, l’albero di Natale è presente nelle case e nelle città di tutto il mondo, dove dona magia per le feste natalizie. L’albero di Natale può, ovviamente, essere decorato in vari modi e in vari colori. Uno dei colori che si sta diffondendo maggiormente è il bronzo.

Tendenza elegante e raffinata, si sposa perfettamente con vari tipi di arredamento natalizi e molti colori. Scopriamo insieme di più sull’albero di Natale con decorazioni in bronzo e sulle idee da copiare per un Natale glam.

Come addobbare l’albero di Natale bronzo e bianco e bronzo e oro



Due abbinamenti raffinati ed eleganti, perfetti per un albero di Natale in bronzo, sono bronzo e bianco e bronzo e oro. In grado di donare un’atmosfera avvolgente, calda e sofisticata, il bronzo è un colore che si sposa alla perfezione con colori che siano delicati come lui. L’albero di Natale bianco e bronzo dona un aspetto luminoso, sobrio ed elegante. Potreste, a questo proposito, decidere di abbinare delle decorazioni in vetro trasparente con motivi dipinti in bianco o in bronzo.



Ovviamente, sono perfetti anche fiocchi di neve, stelle bianche e nastri e sfere in bronzo. Il bronzo si abbina facilmente anche a un colore come l’oro. Si tratta di un abbinamento adatto a chi cerca un look più lussuoso per il proprio albero di Natale. Potreste, quindi, decorare l’albero di Natale con palline di Natale color bronzo e dorate, oltre a delle luci calde che possano esaltare la bellezza e il senso di calore di entrambe le coppie di colori.

L’albero di Natale bronzo e argento, bronzo e rosa e gli altri abbinamenti



Ma le scelte non finiscono qui, perché il bronzo è un colore talmente raffinato e delicato che va benissimo anche con l’argento e con il rosa. Via libera, quindi, a decorazioni in bronzo e argento e in bronzo e rosa per un’atmosfera veramente chic. Si tratta di colori che riescono a bilanciare il bronzo. Pensate, ad esempio, a dei rami o delle pigne metallizzate o decorazioni minimaliste in rosa o bronzo, per l’appunto.



In questo caso, oltre alla luce calda, potreste scegliere delle luci bianche per un risultato più contemporaneo. Certamente, questi sono gli abbinamenti più indicati ma, se volete osare, sappiate che potreste decidere di ricorrere anche ad accoppiate come il bronzo e il verde bosco o il bronzo e il blu notte. Insomma, che state aspettando? Il bronzo è il colore perfetto per l’albero di Natale! Scoprite anche le decorazioni natalizie di Maisons du Monde e l’albero di Natale dorato.