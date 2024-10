L’acqua di riso può essere usata sui capelli per renderli lucenti, più forti e farli crescere velocemente.

L’acqua di riso è uno dei rimedi di bellezza più amati negli ultimi tempi. Metodo per la cura dei capelli, affonda le proprie radici nella tradizione orientale. Oggi, si parla nuovamente di questo rimedio tornato in voga, proprio per merito delle sue incredibili proprietà lucidanti e nutritive.

Si tratta di un rimedio naturale ricco di sali minerali, vitamine e aminoacidi, che non può che far bene al cuoio capelluto. Scopriamo di più sull’acqua di riso per capelli, di tendenza e lucidante e su come prepararla e usarla.

Acqua di riso sui capelli: come prepararla

L’acqua di riso sui capelli si dice che rinforzi la fibra capillare, conferendo morbidezza e luminosità. Sembra che trasformi – grazie al contenuto di antiossidanti, vitamine del gruppo B e vitamina E – la chioma da opaca a sana, facendo crescere i capelli anche più velocemente. Questo rimedio è, ormai, un must-have per la cura dei capelli, oltre che uno dei rimedi naturali sostenibili.

Come prepararla, quindi? Basta semplicemente ricorrere a del riso bianco e acqua, facendo bollire il riso come quando si prepara un risotto. Per la precisione, fate cuocere per mezz’ora circa lasciando il riso nella pentola – chiuso con il coperchio – per circa un’ora. Una volta finito, scolate il riso e lasciate l’acqua che sarà diventata bianca.

Potreste utilizzare l’acqua direttamente così o diluirla ancora. Versatela, comunque, in una bottiglia che conserverete in frigo per una settimana al massimo. In alternativa, potreste far fermentare il riso a temperatura ambiente in un contenitore di vetro per mezz’ora: basta unire mezza tazza di riso a due tazze di acqua per, poi, separare l’acqua dal riso facendola riposare per circa due giorni a temperatura ambiente. Quando sarà diventata bianca, significa che sarà pronta per essere utilizzata.

Come si usa sui capelli

L’acqua di riso sui capelli può essere utilizzata come lozione per rinforzare i capelli deboli, versando qualche goccia su un batuffolo di cotone da frizionare sul cuoio capelluto prima di fare lo shampoo. Questo metodo può essere utilizzato anche per fare lo shampoo, normalmente. È possibile, inoltre, fare una maschera per rendere i capelli forti e lucidi, da applicare sulla chioma per cinque minuti: per chi ha i capelli grassi, all’acqua di riso potete aggiungere dell’argilla verde; per chi ha i capelli secchi, potete aggiungere qualche goccia di olio di oliva.

Si può fare anche un impacco idratante post-shampoo, versandola in uno spruzzino e spruzzandola sui capelli umidi. Fate agire per circa quindici minuti e sciacquate con acqua. Va bene, quindi, sia prima che dopo lo shampoo. Infine, l’acqua di riso può essere usata sui capelli asciutti, per un effetto lucidante, vaporizzandola senza risciacquare.