Ci sono alimenti in grado di far crescere i capelli velocemente, rinforzandoli e rendendoli lucenti e belli.

La salute dei capelli, si sa, passa soprattutto dall’alimentazione (così come quella delle unghie, ad esempio). Ci sono dei cibi che fanno crescere i capelli in modo smisurato e che possono agevolare, dunque, chi li ha corti ma li desidererebbe più lunghi.

Esistono, quindi, alimenti per capelli folti che possono accelerarne la crescita e prevenirne, inoltre, la caduta. Cosa mangiare, dunque? Scopriamo insieme gli alimenti che “contrastano i capelli corti” o i capelli medi, ovvero quei cibi che fanno crescere i capelli e che fanno bene alla loro salute.

I cibi che fanno crescere i capelli e che fanno bene alla loro salute

Tra gli alimenti da considerare, ci sono quelli ricchi di zinco e vitamina A: minerale dalle proprietà antiossidanti, lo zinco può essere trovato in alimenti come le ostriche, mentre la vitamina A garantisce una chioma lucente ed è presente in alimenti come le carote. Le carote, infatti, apportano anche diverse proprietà benefiche agli occhi e alla pelle proteggendo quest’ultima e i capelli dai danni del sole. La vitamina A – oltre che nelle carote – è presente anche nelle arance, nei peperoni gialli e rossi, nelle albicocche, nei pomodori e negli spinaci.

Per dei capelli che siano più folti e spessi, è consigliabile consumare cibi che includono biotina, ovvero la vitamina B7. Questa può essere trovata in cibi come i semi, i tuorli d’uovo e le noci. Sono amici anche i cereali integrali, che contengono vitamine del gruppo B, ferro e zinco (dunque, servono per la crescita della chioma e per il loro spessore). A questo proposito, le uova contengono anche vitamina D, zinco, fosforo, magnesio e ferro.

Cosa mangiare per rinforzare i capelli che cadono

Per combattere la caduta dei capelli e prevenirla, è ottimo il pesce come lo sgombro e il salmone in quanto contiene acidi grassi omega-3, ferro e vitamina B12. Il ferro, infatti, serve ai follicoli piliferi e non soltanto. Da consumare assolutamente sono cibi come la frutta secca e i legumi come lenticche e fagioli: la prima contiene acidi grassi omega-3, potassio, ferro, selenio, acido folico, vitamina B5 e magnesio, che rinforzano unghie e capelli – oltre a contrastare la forfora e la comparsa dei capelli bianchi – i secondi sono ricchissimi di proteine, ferro e zinco che contrastano la fragilità e la secchezza del cuoio capelluto.

Ovviamente, non devono mancare frutta e verdura – soprattutto di colore arancione, giallo e verde scuro – che contengono vitamina C, zinco, calcio e ferro, per la produzione di sebo e per ammorbidire il capello. Infine, oltre a un’alimentazione equilibrata per garantire capelli lunghi, lucidi, resistenti e forti, è possibile ricorrere a del buonissimo cioccolato fondente – senza esagerare – che contiene vitamine e sali minerali, oltre a polifenoli che sono antiossidanti.