Grazie ai rimedi naturali, è possibile sostituire l’ammorbidente durante i lavaggi ottenendo, ugualmente, un bucato morbido e profumato.

L’ammorbidente è un prodotto che in molti usano per ottenere dei capi profumati e morbidi. Si tratta, però, di prodotti che contengono sostanze chimiche che sono certamente dannose per l’ambiente, ma che possono creare anche problemi alla salute come allergie.

Fortunatamente, esistono delle alternative naturali ed ecologiche e rimedi naturali a cui è possibile ricorrere, senza dover rinunciare alla morbidezza del bucato fresco. Scopriamo, quindi, cosa usare al posto dell’ammorbidente, ovvero quali sono le soluzioni ecologiche ed efficaci per un bucato perfetto a basso impatto ambientale.

Miglior ammorbidente naturale: aceto, bicarbonato e acido citrico al posto dell’ammorbidente

L’uso di detersivi e di prodotti per detergere o ammorbidire il bucato sono dei veri nemici per l’ambiente, oltre a essere nocivi per la salute. Per fortuna, un’attenta osservazione dell’ambiente che ci circonda e dei tanti ingredienti naturali che possono fare la differenza è spesso la chiave per avvicinarsi a prodotti in grado di farci risparmiare tempo e denaro. L’ammorbidente, ad esempio, può essere sostituito da un ingrediente naturale come l’aceto di mele. Questo è in grado di igienizzare i capi, di ravvivarne i colori e di rinforzarli dall’interno, agendo sulla struttura delle loro fibre.

Ovviamente, a tutto ciò si aggiunge anche il suo effetto ammorbidente che, contrariamente a quanto si pensa, non altera mai gli odori. Nei rari casi in cui abbondando con l’aceto restasse il suo odore, basta, infatti, stendere per mezz’ora il capo “incriminato” per fargli acquisire un profumo neutro e affatto spiacevole. Per usarlo, vi basta inserirne una piccola quantità nello spazio dove solitamente mettete l’ammorbidente. In alternativa, potete anche versarne mezzo bicchierino direttamente in lavatrice e far andare il lavaggio come al solito. Il risultato saranno capi pulitissimi, dai colori più vivi e dal tessuto morbido come non mai.

Allo stesso modo, potete ricorrere a una tazza di aceto bianco durante il ciclo di risciacquo o a dell’acido citrico. Nel cestello della lavatrice, potete anche mettere mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio, che mantiene i capi morbidi e freschi come asciugamani e lenzuola.

Cosa usare al posto dell’ammorbidente per profumare il bucato?

Potreste, infine, ricorrere a delle palline di lana da inserire nel cestello, a cui aggiungere delle gocce degli oli essenziali che più preferite. Le palline di lana, infatti, sono in grado di ammorbidire i capi in modo naturale, mentre gli oli essenziali – come il tea tree oil o quelli di lavanda, menta, rosa o limone – sono ideali per la profumazione dei tessuti.

Con questi espedienti, insomma, potrete risparmiare, facendo del bene all’ambiente e proteggendo sia la vostra salute che quella dei vostri cari. Inoltre, ricordate che l’aceto di mele, ad esempio, funge anche da anticalcare e che, quindi, vi consentirà in poco tempo di prendervi cura della lavatrice, evitando che si danneggi con il tempo. Scoprite anche cosa non mettere in lavatrice e come eliminare i cattivi odori.