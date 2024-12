Diverse sono le acconciature che possono essere facilmente realizzate per le feste natalizie. Facili e veloci, vi faranno sentire delle star.

Le feste natalizie sono una delle occasioni perfette per realizzare delle acconciature glamour e originali, che possano esprimere al meglio lo stile e la propria personalità. Pensiamo, ad esempio, alla cena elegante della vigilia di Capodanno tra amici o al pranzo di Natale in famiglia. Trovare il look più adatto può non sembrare facile, eppure ci sono tante idee a cui potersi ispirare.

Se state cercando delle acconciature da sogno per le feste, scopriamo insieme le idee più glamour da copiare e a cui ispirarsi.

Come creare delle acconciature facili e veloci per capelli medi

Ci sono alcune idee da poter mettere in pratica per brillare senza stress. I capelli medi, ad esempio, offrono una grande versatilità quando si parla di acconciature. Per creare un look fantastico in poco tempo e combinare eleganza e praticità, potreste ricorrere a una mezza coda voluminosa o una treccia laterale, che diano un tocco sofisticato e romantico. Vi basterà, quindi, intrecciare i capelli da un lato, fissando il tutto con un fermaglio così da ottenere un risultato chic.



Pensando a qualcosa di molto semplice, invece, potreste ricorrere alla piastra o all’arricciacapelli per creare un’acconciatura dalle onde morbide. Anche una coda alta voluminosa, con delle ciocche lasciate libere, può essere perfetta per incorniciare il viso con eleganza. La coda alta è semplicissima da realizzare, ma come fare una treccia francese? Prima di tutto, pettinate al meglio i capelli per rimuovere eventuali nodi e poi – come detto – inclinando la testa, prendete una parte di capelli dalla zona superiore della testa, divideteli in tre parti e iniziate a intrecciare fino a raggiungere la lunghezza desiderata e fissando, alla fine, tutto con un elastico.

Acconciature facili, veloci ed eleganti per le feste natalizie o da cerimonia

Infine, quando si parla di cerimonie eleganti, non può non venire in mente lo chignon, ovvero un’acconciatura facile da realizzare e veloce, oltre che sofisticata e raffinata. Lo chignon morbido e basso è una delle scelte più apprezzate, in grado di regalare un aspetto senza tempo ed elegante. Va benissimo anche uno chignon laterale, che aggiunge un po’ di movimento. Il Bob, poi, è un taglio di capelli che si adatta a ogni circostanza e richiede un tocco di eleganza in più, magari ricorrendo a una riga laterale e a delle onde da fare con la piastra.



Va benissimo anche un semi-raccolto tirando semplicemente all’indietro due ciocche da fissare con l’elastico, mentre un’altra alternativa può essere rappresentata anche da una mezza coda intrecciata. Come fare? Basta creare una treccia sui lati che sia sottile e unirla alla parte posteriore, utilizzando un elastico o un fermaglio decorato. Ovviamente, è possibile aggiungere elementi come perline, strass, fermagli e cerchietti decorati con brillantini, per l’appunto o altro per un tocco chic in più. Siete pronte a lasciarvi ispirare e a brillare? Scoprite anche i capelli per over 50.