Sono diversi i tagli di capelli da considerare per donne over 50. Esaltano la bellezza di questa fase della vita, in cui si è bellissime.

Superata la soglia dei 50 anni, potrebbe capitare di voler cambiare look per esprimere al meglio la propria personalità e stile. A questo proposito, le tendenze che riguardano i capelli per over 50 sono davvero raffinate e pensate per esaltare la bellezza con eleganza e stile. Una donna sulla cinquantina ha acquisito saggezza, esperienze e sa quanto sia importante stare bene con se stessa. È una donna che, quindi, ha dedicato molto tempo alla conoscenza di se stessa e anche una donna che sta imparando ad accettare i cambiamenti che, inevitabilmente, stanno modificando il suo corpo (come il sopraggiungere delle rughe e i capelli che si diradano e sono più sottili).

Sia che si tratti di capelli corti, più lunghi o capelli bianchi naturali, il mondo dell’hairstyle – senza alcun dubbio – presenta diverse possibilità per sentirsi meglio. Se siete pronte a dare un taglio ai capelli, ecco alcune delle tendenze must-have per capelli per over 50 per un’eleganza e stile senza tempo.

Capelli corti o lunghi, le tendenze più chic per la donna over 50



Nessuna donna dovrebbe mai rinunciare a stare bene con se stessa, qualunque sia la sua età. Avere 50 anni è un motivo in più per scegliere un taglio che valorizzi il proprio aspetto. Quando si toccano i 50 anni, i capelli cambiano: oltre a comparire i primi capelli bianchi, l’aspetto stesso del capello cambia perché diventa meno folto e più sottile, oltre ad appiattire ed è per questo che bisogna sfruttare al meglio le acconciature che possono ribaltare totalmente l’aspetto. Quando il capello si assottiglia, vi è la necessità di prediligere dei tagli volumizzanti. Ecco alcuni dei tagli da considerare:

Bob extra-volume : è il primo taglio da considerare, che arriva alla lunghezza del mento. Questo taglio è perfetto, se volete apparire più giovani. Con questo taglio, i capelli acquistano volume perché si gioca sulla irregolarità delle lunghezze e sulla stratificazione dei capelli.

: è il primo taglio da considerare, che arriva alla lunghezza del mento. Questo taglio è perfetto, se volete apparire più giovani. Con questo taglio, i capelli acquistano volume perché si gioca sulla irregolarità delle lunghezze e sulla stratificazione dei capelli. Pixie : se preferite un taglio molto corto, questo è il taglio più attuale. Si tratta di un taglio molto popolare ed è perfetto per combattere il diradamento dei capelli . Allo stesso tempo, è un taglio molto alla moda e molto elegante.

: se preferite un taglio molto corto, questo è il taglio più attuale. Si tratta di un taglio molto popolare ed è perfetto per . Allo stesso tempo, è un taglio molto alla moda e molto elegante. Bob liscio lungo : versatile e raffinato, questo taglio arriva fino alle spalle, perfetto per le donne che hanno i capelli lisci . È un taglio che garantisce volume e che assottiglia il volto.

: versatile e raffinato, questo taglio arriva fino alle spalle, perfetto per le donne che hanno i . È un taglio che garantisce volume e che assottiglia il volto. Shaggy : è un taglio che vi permette di dare volume alla chioma e, allo stesso tempo, incornicia il volto. I capelli formano delle increspature ad effetto. Molto attuale, anche questo taglio è un’ottima alternativa per tutte le donne che vogliono apparire più giovani della loro età.

: è un taglio che vi permette di dare volume alla chioma e, allo stesso tempo, incornicia il volto. I capelli formano delle increspature ad effetto. Molto attuale, anche questo taglio è un’ottima alternativa per tutte le donne che vogliono apparire più giovani della loro età. Taglio lungo : se non siete pronte a dare un taglio ai capelli, potete esibire i capelli lunghi. Optate per una riga centrale e per due ciocche laterali, che donano movimento al viso.

: se non siete pronte a dare un taglio ai capelli, potete esibire i capelli lunghi. Optate per una riga centrale e per due ciocche laterali, che donano movimento al viso. Smussato : il taglio smussato è un taglio che conferisce molto movimento ai capelli ed è ottimo per i capelli che, con l’età, sono diventati troppo sottili. Spesso questo taglio viene reso ancora più accattivante, giocando con sfumature di colore.

: il taglio smussato è un taglio che conferisce molto movimento ai capelli ed è ottimo per i capelli che, con l’età, sono diventati troppo sottili. Spesso questo taglio viene reso ancora più accattivante, giocando con sfumature di colore. Bob con la frangia : una delle versioni più amate è quella che prevede una frangia. La frangia è ottima quando le rughe sulla fronte si fanno più vistose. Quale modo migliore di combatterle, se non quello di coprirle e, quindi, renderle invisibili? Questo taglio, oltre a dare volume ai capelli , incornicia la fronte e dona un look sbarazzino.

: una delle versioni più amate è quella che prevede una frangia. La frangia è ottima quando le rughe sulla fronte si fanno più vistose. Quale modo migliore di combatterle, se non quello di coprirle e, quindi, renderle invisibili? Questo taglio, oltre a , incornicia la fronte e dona un look sbarazzino. Caschetto liscio: evergreen, non passa mai di moda ed è amatissimo da star come Jennifer Aniston. Ottimo per contrastare l’effetto crespo.



Questi tagli tendono a smussare i lineamenti del volto e le onde leggere sui capelli scivolano sul volto, andando a coprire alcune rughe posizionate in punti specifici del viso come, ad esempio, le famose zampe di gallina intorno agli occhi o le rughe sulla fronte che con gli anni diventano più marcate. Ad ogni modo, ricordate che non è necessario rinunciare alla lunghezza e i tagli medi, ad esempio, sono bellissimi e pratici da gestire, oltre ad adattarsi a ogni forma del viso.

Capelli over 50: il colore perfetto per esaltare la bellezza a ogni età



Sempre più donne stanno abbandonando l’idea di tingere i capelli grigi. Queste donne sono la testimonianza che i capelli grigi sono belli e giovanili. Si sa che i capelli sono in grado di valorizzare la bellezza naturale, mettendo in risalto lo stile. Oltre ai capelli grigi o bianchi che tante donne preferiscono, è possibile optare per altri colori in base al tipo di carnagione o al proprio colore naturale.



Per quanto riguarda i capelli per donne di 50 anni, toni caldi come il rame, il castano miele o il biondo dorato sono, ad esempio, ideali per illuminare il viso. Chi preferisce un look più elegante e sofisticato – come detto – il bianco candido o il grigio argento rappresentano una scelta perfetta. È consigliabile evitare tonalità eccessivamente scure che potrebbero rischiare di invecchiare di più, mentre le nuance più chiare – come il castano chiaro o il biondo cenere – donano un effetto ringiovanente e freschezza. Infine, ricordate di farvi consigliare dal vostro parrucchiere di fiducia un taglio adatto alla forma del viso, oltre al colore che potrebbe essere maggiormente adatto prendendo in considerazione incarnato e colore degli occhi. Scoprite anche i tagli di capelli e stili di tendenza per l’autunno-inverno.