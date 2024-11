Tagli di capelli per donne di 50 anni: stile e bellezza senza tempo

50 anni sono un traguardo importante per una donna. Questa età può essere valorizzata da tagli di capelli corti o medi.

I 50 anni sono un traguardo importante nella vita di ogni donna e, spesso, questo segna l’inizio di nuove scelte in fatto di look. Il taglio di capelli, ad esempio, riesce a valorizzare i tratti del viso e lo stile. I 50 anni arrivano in fretta: a questa età ci si sente anche un po’ vulnerabili, perché si sente il peso del mezzo secolo trascorso così velocemente. Inoltre, a questa età siamo più stanchi, ma spesso nel nostro spirito conserviamo la giovinezza e la tuteliamo da tutto. Una donna a 50 anni ha più che mai bisogno di sentirsi ancora una donna femminile e attraente.

Questo è, probabilmente, un periodo della nostra vita in cui dovremmo cambiare look – come detto – adottando una acconciatura che illumini il nostro aspetto per acquisire di nuovo la nostra sicurezza. I capelli sono sempre più bianchi e si assottigliano, ma c’è una soluzione molto semplice! A questa età, è consigliabile optare per dei tagli di capelli che siano pratici, eleganti e moderni al tempo stesso. Scopriamo insieme quali sono i tagli di capelli per donne di 50 anni, per uno stile e una bellezza senza tempo.

I tagli di capelli per donna dopo i 50 anni: come tagliare i capelli per valorizzare l’aspetto

Dai tagli di capelli corti e dinamici alle lunghezze medio-lunghe, non c’è che l’imbarazzo della scelta quando si parla di tagli di capelli per donne dopo i 50 anni. A 50 anni si può essere sexy tanto quanto una donna più giovane e, con il giusto taglio di capelli, vi sentirete molto più sicure di voi stesse. La prima cosa da considerare è che a questa età anche i nostri capelli cambiano: i capelli diventano più fini e radi e, per questo, è meglio prediligere acconciature e tagli di capelli che minimizzano questo aspetto.



A 50 anni bisognerebbe prediligere tagli che incorniciano il volto, camuffano le nostre rughe e addolciscono i lineamenti. Anche la scelta del colore è importante: rinfrescare il nostro aspetto ci permetterà di dare una spinta energica alla nostra vita. A questa età, i capelli sono più fragili e più sottili e tendono a seccarsi. La prima cosa da fare è prendersi più cura dei capelli: un taglio corto ci permette di dimezzare i tempi di manutenzione e, allo stesso tempo, è l’ideale per dare più volume alla nostra capigliatura ed enfatizzare il nostro viso. Molti esperti di tagli e acconciature consigliano di ridisegnare l’ovale del viso, giocando con i capelli che contornano la faccia. Questo permette di ridurre le irregolarità del nostro volto e sfumarne i tratti.



La frangia è l’ideale per nascondere le nostre imperfezioni. Spesso le prime rughe si manifestano proprio sulla fronte e sono causa di molti dei nostri complessi. Giocare con la frangia è, quindi, un ottimo modo per nascondere le rughe, i solchi tipici della fronte. Meglio optare per una frangia leggera e affusolata, se si ha il volto paffuto e per una frangia a tendina, se si ha il viso ovale.

Tagli di capelli corti per donne di 50 anni

Quali sono i tagli di capelli corti da scegliere dopo i 50 anni? Gli stylist consigliano, a questa età, di prediligere i tagli di capelli corti e destrutturati, ideali per donare freschezza al volto. Esistono moltissimi tagli corti tra i quali scegliere e molti tagli consentono di giocare con le lunghezze sulla parte superiore e anteriore del viso. La scelta di un taglio corto implica anche una maggiore attenzione e cura per la pelle del nostro collo che, in realtà, essendo una pelle molto sottile e delicata, è la prima a tradire la nostra età: a 50 anni bisogna avere più cura della pelle del nostro collo e idratarla regolarmente con creme specifiche.



Così come la frangia copre eventuali rughe sulla fronte, anche le basette sono un espediente per camuffare i segni del tempo soprattutto ad altezza delle orecchie. Esistono dei tagli che valorizzano l’incarnato e il viso stesso attraverso un effetto ottico, che dà l’illusione che la pelle sia particolarmente luminosa e i capelli particolarmente voluminosi. In linea di massima, il taglio corto aiuta nel creare volume così come le tonalità calde come il caramello, il rame e il biondo oro rendono la carnagione meno pallida e spenta. Regalatevi un taglio che sconti la vostra età e che alleggerisca i vostri lineamenti. Se proprio non riuscite a decidervi per un taglio corto, potete camuffare i segni del tempo sui capelli lunghi schiarendo i capelli e optando per un taglio affusolato, ma cercate di dare sempre movimento ai capelli prediligendo delle onde.



Il taglio corto è sbarazzino e l’effetto svecchiante è garantito. A sceglierlo sono star come Sharon Stone e Jamie Lee Curtis. L’importante è scegliere il taglio adatto che vi permetta di restare in sintonia con voi stesse e che vi faccia sentire felici, una volta che sarete uscite dal salone del vostro parrucchiere. Sarà proprio lui, del resto, a potervi consigliare al meglio sul taglio perfetto in funzione dei tratti del vostro viso e dei lineamenti.

Ringiovanire con i tagli medi per over 50

Infine, ci sono i tagli medi che ringiovaniscono tanto quanto i tagli corti – non appesantiscono il viso – e sono pratici da gestire. Vanno benissimo il bob e il caschetto, sia con che senza frangia. Raffinati e adatti a ogni età, questi tagli possono essere scelti sia come scalati che come pari, oltre che con riga laterale o centrale. Si tratta delle scelte ideali per chi non se la sente di “rischiare” con un taglio corto. Pensate, ad esempio, a un bob scalato medio o a un carré lungo scalato.



Cate Blanchett, ad esempio, apprezza questo tipo di tagli, versatili, eleganti ed evergreen. Il caschetto liscio è, poi, sinonimo di eleganza e, certamente, non passa mai di moda: si tratta del taglio preferito da Jennifer Aniston. Generalmente, i tagli medi si fermano sulle spalle o poco più giù e sono la soluzione ideale per chi ha sempre amato i capelli lunghi, pur liberando il viso dalla pesantezza. Per quanto riguarda il colore, optate per un biondo o un castano, in base al proprio incarnato cercando di dare luce al vostro viso.