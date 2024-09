Carré lungo scalato: le idee da copiare per un look glam

Il carré lungo scalato, ovvero il classico caschetto, è uno dei tagli di capelli più versatili e amati. Si adatta a diversi tipi di viso.

Il carré lungo scalato è una delle tendenze, per quanto riguarda i capelli e le acconciature, tra le più amate dell’ultimo periodo. Versatile e dal fascino intramontabile, è caratterizzato da una lunghezza variabile che conferisce leggerezza e movimento ai capelli.

Adatto a diversi tipi di viso e texture di capelli, il carré lungo scalato permette di poter esprimere la propria personalità con un look elegante e raffinato. Scopriamo alcune delle idee da copiare che riguardano il carré lungo scalato.

Carré lungo scalato davanti mosso

Il carré lungo scalato davanti è uno dei tagli di capelli che può aiutarti a rinnovare il look, rendendolo estremamente glamour. Conosciuto anche come Long Bob, il caschetto lungo scalato davanti è perfetto per ogni tipologia di viso e di capelli. Tra i tagli per capelli lisci, ha come caratteristica il fatto di essere particolarmente pratico: può, ad esempio, essere sfoggiato sia da chi ha i capelli lisci – per l’appunto – ma anche mossi e ricci.

Non ha, inoltre, un grande bisogno di essere ritoccato e anche la messa in piega è abbastanza semplice. Si tratta di una scelta ideale per chi ha i capelli sottili e fini e necessita di un taglio ordinato e pulito. Nina Dobrev, ad esempio, lo mostra in versione mossa. Il caschetto lungo scalato, infatti, accresce ancora di più la percezione dell’ondulazione in chi ha i capelli mossi o ricci. È anche un taglio che rende i capelli particolarmente corposi.

Caschetto lungo scalato liscio: con frangia o senza

Il caschetto lungo scalato liscio è un taglio evergreen, particolarmente facile da gestire. È l’ideale quando si hanno molti capelli. Inoltre, si tratta di un modo per avere sempre un aspetto particolarmente curato. Può essere portare anche con frangia, oppure con un semplice ciuffo di lato come quello di Lucy Hale.

La frangia può essere lunga e piena, mentre un taglio sfilato ai lati del viso dona un aspetto arioso. Anche un caschetto lungo sfilato dietro può donare uno stile fresco, risultando più lungo nella parte anteriore. Infine, è possibile optare per un caschetto dritto in stile anni Venti.