Hai un fisico a mela? Ecco l’abito da cerimonia che snellisce subito

L’abito da cerimonia per il fisico a mela ha delle caratteristiche molto precise. Occorre conoscerle per scegliere il tuo outfit a colpo sicuro!

Come ogni altro tipo di fisico, il fisico a mela ha dei punti forti e dei punti un po’ più deboli, che un abito da cerimonia non dovrebbe assolutamente mettere in risalto. È evidente, però, che scegliere l’abito giusto per una cerimonia può diventare una vera e propria impresa.

Il fisico a mela è caratterizzato da volume che si concentra sulla zona di torace e addome, oltre a fianchi stretti e gambe snelle. Il vestito giusto, però, può aiutare a valorizzare il tuo corpo senza rinunciare al comfort. Scopriamo l’abito da cerimonia che snellisce subito, se hai il fisico a mela.

Come vestirsi con un fisico a mela? Gli abiti da cerimonia da scegliere (e quelli da evitare)

Per vestirsi correttamente, è importante capire quali vestiti valorizzano il fisico a mela. Il trucco è quello di saper bilanciare le proporzioni, spostando l’attenzione sui tuoi punti forti come décolleté e gambe. Ecco, quindi, come vestirsi con un fisico a mela e gli abiti da cerimonia da scegliere.



Gli abiti impero: questi sono adatti a chi ha un fisico a mela. Si tratta di abiti che mettono in luce i pregi di questo tipo di corpo, nascondendo i punti critici. Gli abiti stile impero nascondono il punto vita, punto (molto) dolente delle donne dal fisico a mela che sono sempre un po’ “tonde” intorno all’ombelico. Lo fanno con un taglio svasato che parte dalla parte sotto al seno e che, quindi, riesce in un colpo solo a incorniciare perfettamente il décolleté e nascondere la pancia. Optare per un vestito impero corto permetterà anche di far vedere le gambe e, ovviamente, le caviglie perfette di chi ha un fisico a mela. Vestiti con scollo a V o a incrocio: è da tenere in considerazione, poi, la scollatura a V o a incrocio, perfetta per chi non vuole mostrare troppo seno in modo elegante. Valorizza il décolleté. Abiti monospalla: questi equilibrano le proporzioni e spostano l’attenzione verso il décolleté e le spalle, per l’appunto, distogliendo l’attenzione dalla zona addominale. Quest’ultima è, infatti, la parte più critica, per cui la linea obliqua della spallina crea un effetto che slancia la figura in modo elegante. Gonne asimmetriche o con spacco: sono un vero punto di forza, perché valorizzano le gambe distogliendo – ancora una volta – l’attenzione dalla zona addominale. Il taglio irregolare o lo spacco creano dinamismo, allungando la silhouette e mettendo in risalto le gambe. Abiti lunghi: via libera anche agli abiti lunghi che hanno un drappeggio diagonale, per nascondere la pancia.

Per quanto riguarda i colori e le fantasie, i colori scuri e le fantasie verticali possono snellire la zona addominale. Ci sono, poi, degli abiti da cerimonia da evitare, che è bene non indossare mai.



Abiti a fantasia: un abito da cerimonia per il fisico a mela non dovrebbe avere fantasie e stampe molto appariscenti, in particolare non dovrebbe avere stampe e applicazioni di grandi dimensioni. Il motivo è che questo genere di stampe fa apparire la figura più tozza e più larga, quindi esattamente l’effetto ottico opposto che si desidera ottenere quando si veste un fisico a mela. Abiti aderenti in vita: vanno evitati abiti del genere, ma anche cinture strette perché sottolineano la zona addominale anziché nasconderla. Abiti oversize: anche questi potrebbero far ottenere il risultato opposto.

Seguendo questi semplici consigli, riuscirai ad apparire più bella che mai, senza rinunciare a sentirti bene con te stessa, anche se hai un fisico a mela. Scopri anche come vestirsi se hai il fisico a mela e i jeans da scegliere per fisico a mela.