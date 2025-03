Abiti in maglia, la tendenza moda che fa impazzire tutti: come indossarli

Perfetti per ogni stile e stagione, gli abiti in maglia sono la nuova tendenza, che sta conquistando le appassionate di moda di tutto il mondo.

In continua evoluzione, la moda è segnata da tendenze che si alternano. Una delle più chiacchierate degli ultimi tempi è quella che vede protagonisti gli abiti in maglia. Si tratta di capi di abbigliamento che sono considerati casual, oltre che adatti a diverse stagioni: dall’autunno e l’inverno alla primavera e l’estate, fanno parte delle collezioni.

Gli abiti in maglia sono diventati dei must-have per tutte le appassionate del mondo fashion. Scopriamo di più sulla tendenza moda che fa impazzire tutti, ovvero quella degli abiti in maglia e come indossarli.

La tendenza moda degli abiti in maglia



Versatili e leggeri, gli abiti in maglia donano eleganza, oltre che comfort. Sebbene siano spesso associati alle stagioni più fredde, gli abiti in maglia possono essere protagonisti anche delle stagioni calde. La maglia ha, infatti, la capacità di adattarsi a diverse temperature, proprio grazie alla struttura traspirante. Esistono dei modelli estivi che sono realizzati con dei filati più leggeri, perfetti per le giornate più calde.



Quelli per le stagioni fredde sono, invece, più spessi. Esistono degli abiti in maglia che riescono a spaziare dal look chic al look casual. Ne esistono di colori diversi, con maxi-scollature o no, con bottoni o senza e con cinture o senza. Mescolano stile e comfort, dove bellezza e praticità riescono a fondersi.

Come indossare i vestiti in maglia con stile



Può sembrare difficile, eppure integrare degli abiti in maglia nel guardaroba è più facile di quanto possa sembrare. Il segreto è quello di saper bilanciare lo stile con il comfort. Ecco alcuni consigli su come indossare i vestiti in maglia.

Per un look elegante : scegli un abito in maglia aderente, che abbia una scollatura a V e una cintura in vita che possa definire la silhouette. Il look può essere completato con dei sandali con il tacco e, in aggiunta, una pochette elegante. In questo modo, avrai un risultato sofisticato, oltre che comodo.

: scegli un abito in maglia aderente, che abbia una e una cintura in vita che possa definire la silhouette. Il look può essere completato con dei e, in aggiunta, una elegante. In questo modo, avrai un risultato sofisticato, oltre che comodo. Per un outfit stiloso e casual : potresti indossare un abito in maglia oversize, con una borsa a tracolla e un paio di sneaker bianche . Potresti indossare anche un cappello di paglia, magari per un brunch con gli amici o una passeggiata.

: potresti indossare un abito in maglia oversize, con una e un paio di . Potresti indossare anche un cappello di paglia, magari per un brunch con gli amici o una passeggiata. Colori e texture : è possibile giocare con combinazioni di colori, magari indossando un abito in maglia color pastello . I colori più scuri o neutri sono più adatti all’autunno e all’inverno.

: è possibile giocare con combinazioni di colori, magari indossando un abito in maglia . I colori più scuri o neutri sono più adatti all’autunno e all’inverno. Abbinamenti: in primavera, un abito in maglia può essere abbinato a una giacca in denim o a un trench. In inverno, invece, si può pensare di aggiungere un paio di collant opachi e stivali che arrivano al ginocchio.

Insomma, gli abiti in maglia sono perfetti per avere stile, senza rinunciare a comfort e praticità. È una tendenza irrinunciabile per la stagione primaverile. Scegli quelli che preferisci e sfoggiali! Scopri anche i colori di tendenza dei tailleur e le tendenze moda dei gioielli.