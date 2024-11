Dai dettagli boho chic alle ispirazioni marine, passando per creazioni oversize e piercing viso, le tendenze gioielli più affascinanti per la prossima stagione.

Il 2025 si preannuncia un anno di grande sperimentazione e creatività nel mondo dei gioielli. Sulle passerelle delle sfilate primavera-estate, designer e maison di moda hanno svelato tendenze che spaziano dal raffinato boho chic a gioielli più audaci, come i piercing per il viso e i maxi collier. Tra ispirazioni artigianali, richiami alla natura e un ritorno agli anni Ottanta, i gioielli del prossimo anno saranno protagonisti indiscussi dei look di stagione.

Curiosa di scoprire gli orecchini, le collane, i bracciali e gli altri bijoux che indosseremo nei prossimi mesi? Diamo un’occhiata alle principali tendenze moda dei gioielli per la prossima stagione.

Tendenze gioielli, il fascino senza tempo del boho chic

La tendenza boho chic si conferma come uno degli stili predominanti. Collane con pendenti delicati, ciondoli in argento martellato e dettagli realizzati a mano evocano un’estetica bohémien che trasmette leggerezza e semplicità. Chloé, Dries Van Noten e Isabel Marant hanno reinterpretato questo stile con elementi naturali, come conchiglie puka, perline di legno e fiori di vetro soffiato.

Le collane si presentano arricchite da nastri di raso o fili di lana, perfette per aggiungere un tocco casual a qualsiasi outfit. Anche i gioielli di Alberta Ferretti e Zimmermann si rifanno a lavorazioni artigianali, con materiali grezzi e motivi tribali. Questo trend si sposa con la voglia di pezzi unici e personalizzati, l’ideale per chi cerca uno stile naturale e autentico.

Tendenze moda: i piercing e gioielli per il viso

Una delle tendenze più audaci del 2025 riguarda i gioielli per il viso. Valentino, sotto la guida di Alessandro Michele, ha introdotto piercing per naso, bocca e mento impreziositi da strass e metalli lucenti. Questi accessori trasformano i lineamenti del viso in vere opere d’arte, e aggiungono un tocco graffiante anche ai look più eterei.

Oltre ai piercing, i copricapi medievali e le tiare proposte da Ann Demeulemeester e Chopova Lowena offrono alternative sofisticate per chi desidera un’estetica regale e originale. Questi gioielli sono un richiamo al passato reinterpretato in chiave contemporanea.

Gioielli oversize, il ritorno del massimalismo

Il massimalismo domina il panorama dei gioielli 2025, con collane e orecchni oversize e pendenti opulenti. Saint Laurent celebra gli anni Ottanta con maxi gioielli e lunghe collane con pietre dal fascino esotico.

Dries Van Noten, invece, opta per collier scultura, perfetti per chi ama un look teatrale e d’impatto. Missoni si distingue con girocolli rigidi in metallo dorato, ideali per outfit eleganti e minimalisti. Pezzi che non passano inosservati ma diventano il centro dell’attenzione e aggiungono una dose di glamour a qualsiasi occasione.

Bracciali grandi e rigidi tra le tendenze gioielli

Il 2025 segna anche il ritorno in grande stile dei bracciali rigidi. Questi bangles scultorei, lavorati o bombati, dominano i polsi, diventando veri protagonisti dei look. Saint Laurent li propone sopra le maniche di blazer e camicie, mentre Miu Miu li adatta all’avambraccio, in una versione più essenziale.

Schiaparelli, invece, gioca con sovrapposizioni, creando combinazioni di grande impatto visivo. Realizzati in metallo dorato, argento o materiali alternativi, i bracciali rigidi rappresentano un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità.

Le perle, un classico rivisitato

Tra le tendenze gioielli tornano protagoniste le perle, ma in versioni moderne e inaspettate, più chic e sfrontate. Carven le trasforma in lunghi sautoir che scivolano sulla schiena, mentre Ralph Lauren le utilizza per creare orecchini pendenti e collane multifilo. Bottega Veneta, invece, le reinterpreta in varianti colorate, aggiungendo un tocco giocoso a questo classico senza tempo.

Chloé abbina le perle a catene dorate, creando un mix tra eleganza e spirito boho. Gli orecchini, i choker e i bracciali di perle sono gioielli che aggiungono stile a qualsiasi look, da quelli più casual agli outfit sofisticati.

I gioielli ispirati alla natura

Le passerelle del 2025 si ispirano all’oceano e alle sue meraviglie. Gioielli a forma di pesci, stelle marine, polpi e delfini trasportano chi li indossa in un universo marino, dove la natura diventa musa creativa. Etro e Tory Burch hanno presentato collane e bracciali con dettagli che richiamano spiagge lontane, mentre Chloé ha inserito nelle sue collezioni conchiglie, sirene e altre creature dei fondali marini.

Tra le tendenze moda gioielli non mancano i richiami alla fauna aerea come le colombe dorate e le rondini di cristallo viste da Chanel e Schiaparelli. Oltre a decorare questi gioielli evocano un senso di libertà e avventura e sono perfetti per chi vuole distinguersi con un tocco di poesia.

Il 2025 si prospetta insomma come un anno ricco di innovazione nel settore della gioielleria. Dalle ispirazioni marine alle influenze artigianali, dalle audaci sperimentazioni con i gioielli per il viso al ritorno delle perle, ognuna di queste tendenze racconta una storia e riflette una personalità. Abbracciarle significa celebrare la propria individualità con la creatività e l’audacia che queste collezioni incarnano.