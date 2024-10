Senza tempo e raffinate, le francesine basse sono abbinabili con vari tipi di outfit. Queste scarpe sono perfette per diverse occasioni.

Si chiamano “francesine” e fanno rima con glamour. Sempre alla moda – da decenni, ormai – queste scarpe sono il top per tutte le donne che vogliono sentirsi sexy, senza rinunciare all’eleganza. Che siano alte, con plateau oppure basse, queste scarpe in un modo o nell’altro tornano sempre in voga. Basti pensare cha hanno una storia centenaria: le prima donne a indossarle furono le dame francesi del Settecento (da qui, il loro nome).

Il secolo successivo, poi, sbarcarono direttamente ad Oxford e arrivarono ai piedi dei borghesi universitari, finendo per essere un simbolo del loro stile (quasi un segno di riconoscimento per loro). Nel frattempo, i secoli sono passati e queste calzature hanno decisamente cambiato direzione e collocazione: oggi non sono affatto un simbolo di borghesia, lo sono più che altro di femminilità. Scopriamo insieme come abbinare le francesine basse per uno stile semplice e raffinato.

Come abbinare le francesine basse con stile: abiti, tailleur, pantaloni, jeans e gonne

Le francesine sono un accessorio versatile al massimo. Possono essere di diversi colori, diverse declinazioni – metallizzate, glitterate e così via – e possono essere fatte di diversi materiali (anche se le più diffuse sono quelle in ecopelle). Insomma, ormai sono estremamente versatili e ci piacciono proprio per questo. Ma come abbinare le francesine basse ed essere alla moda? Possono essere indossate con degli abiti colorati per uno stile un po’ rétro, oppure con un tubino (che non sia troppo lungo).



Glamour, affascinanti e chic, le francesine basse possono essere indossate anche con tailleur sia femminili che dal taglio maschile per un look trendy, ma anche sexy allo stesso tempo. Ovviamente, le francesine basse si sposano in tranquillità con gonne e pantaloni: pensiamo, ad esempio, a quelli classici o ai jeans (meglio se in versione skinny). Per quanto riguarda i pantaloni, vanno benissimo anche i pantaloni a zampa, palazzo e cargo pants. E per le gonne? Magari, una pencil skirt o una gonna a ruota.

Blazer, camicie, maglioni e colori da indossare con le francesine basse

Come le sneakers, anche le francesine basse vanno bene sia per look casual che per outfit più formali e chic. Via libera, quindi, a blazer, cappotti, camicie e maglioni. È facile intuire che le francesine basse – scarpe senza tempo – vadano davvero bene su tutto. Ma che dire dei colori?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marta Tea Carpinelli Rock (@noaenur)



Ovviamente, il nero – e il total black, nello specifico – è un classico adatto alle serate più eleganti, ma anche ai momenti informali. Va praticamente con tutto. Anche un bel bianco è un’ottima scelta, così come i colori tenui, caldi e avvolgenti tipici della stagione autunnale: pensiamo al marrone, al grigio, al bordeaux o al verde scuro, solo per fare qualche esempio. Infine, un’ultima chicca: le francesine possono essere indossate anche insieme a dei leggins, magari con un camicione lungo o una maglia oversize. Questa combo va bene, ad esempio, per un cocktail nel primo caso, oppure anche per un pomeriggio di shopping nel secondo.