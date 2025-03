Prima di dormire, spesso si commettono alcuni errori che vanno assolutamente evitati. Si tratta di cattive abitudini che danneggiano il sonno.

Il sonno è di fondamentale importanza per il benessere mentale e fisico, ma spesso lo trascuriamo per gli impegni della nostra vita quotidiana. Anche quando ci prepariamo per andare a dormire, commettiamo alcuni errori a cui, magari, non facciamo nemmeno caso. È, infatti, consigliabile cercare di prepararci al meglio per riuscire a ottenere un buon sonno ristoratore.

Ci sono abitudini – apparentemente innocue – che possono compromettere seriamente la qualità del nostro riposo e influire, quindi, negativamente sulla salute. Scopriamo quali sono le cose da non fare mai prima di dormire, che rovinano il sonno. Evitandole, avrai un sonno profondo e rigenerante.

Le cose da non fare mai prima di andare a dormire

Il nostro corpo ha bisogno di una routine serale che possa favorire il rilassamento. Alcune persone, però, commettono errori che possono compromettere il riposo notturno. Ecco alcune cose da non fare mai prima di andare a dormire, ovvero delle abitudini da evitare assolutamente.

Tenere lo smartphone vicino al letto: è una cosa che la maggior parte delle persone fa, senza sapere che può essere molto dannosa per la salute. Dormire con i nostri dispositivi tecnologici – come telefoni cellulari o tablet – vicino a noi fa male. Questi dispositivi restano spesso online e non smettono di recapitarci messaggi, e-mail o notifiche che possono disturbare il sonno e svegliarci durante la notte. Allo stesso modo, dispositivi come questi emanano radiazioni molto pericolose che non dovrebbero essere prese con noncuranza. Usare dispositivi elettronici: guardare la TV è un classico, eppure è un errore per molte ragioni. Prima di tutto, questa abitudine fa sì che il nostro cervello continui a partecipare e sia influenzato da ciò che è visto o sentito e non riesca a rilassarsi completamente. Ci sono un gran numero di persone che non riescono ad addormentarsi senza avere una TV in background. Tuttavia, sarebbe meglio spegnerla almeno un’ora prima di andare a letto. Allo stesso modo, l’esposizione alla luce blu emessa da schermi di smartphone, computer e tablet altera i ritmi circadiani del corpo. Questo impedisce la produzione di melatonina, ovvero l’ormone che regola il sonno. Mangiare o bere alcol o caffeina: niente pasti prima di dormire, alcol o caffeina che possano causare indigestione, disturbi intestinali, stimolare il sistema nervoso e interferire con la qualità del sonno, facendoti svegliare durante la notte. Discutere: prima di dormire vanno evitate emozioni intense come l’ansia e lo stress, che possono impedire di rilassarsi e favorire, invece, l’insonnia. Cerca di evitare preoccupazioni e discussioni, creando un ambiente sereno prima di andare a dormire. Dormire con la luce accesa: il corpo necessita di buio per produrre melatonina e favorire un riposo che sia ristoratore. Se non puoi dormire al buio completo, cerca di usare una luce tenue.

Evitando questi piccoli errori, riuscirai a preparare corpo e mente a un sonno rigenerante, ottenendo miglioramenti significativi. Scopri anche quante ore bisogna dormire per stare bene e le migliori tisane rilassanti per dormire senza ansia e stress.