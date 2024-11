Le migliori tisane rilassanti per dormire senza ansia e stress

Ci sono erbe che possono essere di aiuto contro ansia e stress. Il modo migliore è quello di sorseggiare delle tisane rilassanti per dormire.

La vita quotidiana è, purtroppo, particolarmente stressante e piena di impegni. In un mondo frenetico, avere un sonno di qualità può essere un obiettivo complicato da raggiungere. Stress e ansia possono, infatti, rendere difficile riposare bene e la notte diventa un momento di agitazione e non di tranquillità come dovrebbe essere.

Per fortuna, in nostro aiuto viene la natura che ci permette di preparare delle tisane rilassanti e gustose. Queste possono essere sorseggiate durante i freddi pomeriggi o serate autunnali e invernali. Scopriamo di più sulle migliori tisane rilassanti per dormire senza ansia e stress.

La camomilla, tisana rilassante fatta in casa

Tra le piante dalle proprietà calmanti, spicca – senza alcun dubbio – la camomilla che può diventare un’alleata preziosa per agevolare un sonno riposante. La tisana rilassante fatta in casa, per ansia e tachicardia, può essere preparata facilmente. I suoi fiori hanno proprietà sedative e calmanti, il che li rende perfetti per intestino e stomaco.

È possibile scegliere anche la camomilla in bustina, oppure – come detto – i fiori. Come fare? Versate la bustina in acqua calda, oppure lasciate i fiori in infusione in acqua bollente utilizzando un infusore di metallo oppure un colino per, poi, eliminarli quando la tisana sarà pronta. Il gusto è delicato e, se preferite, potete aggiungere qualche goccia di limone. La camomilla è indicata per addormentarsi velocemente e meglio la notte.

Tisana alla valeriana, la migliore tisana per dormire

Tra le tisane rilassanti per dormire, c’è la tisana alla valeriana. Perfetta per riuscire a prendere sonno – e, quindi, contro l’agitazione – riesce a contrastare tachicardia, ansia e insonnia. Si tratta di un rimedio particolarmente adatto, a cui ricorrere quando non si possono assumere farmaci o si preferisce evitarli.

La valeriana vanta, inoltre, delle proprietà spasmolitiche ed è per questo particolarmente adatta contro i crampi addominali, sia che riguardino la sindrome del colon irritabile che il ciclo mestruale.

Lavanda, tra le tisane rilassanti per ansia e stress

Infine, c’è la lavanda tra le tisane rilassanti per ansia e stress che funzionano davvero. Famosa per riuscire a indurre calma e relax anche soltanto con il suo profumo, la lavanda viene utilizzata con successo per la preparazione di tisane rilassanti.

L’infuso di lavanda è particolarmente utile anche in caso di colite. Siete pronte a gustare una buona tazza fumante di tisana e a lasciare i problemi fuori dalla porta?