Tantissime persone non sanno che dormire un buon numero di ore è importante per il benessere del nostro organismo. Ci sono delle linee guida da seguire per un sonno perfetto.

Il sonno è di fondamentale importanza per il nostro benessere psicofisico. A chi non è mai successo di chiedersi se le nostre ore di sonno siano abbastanza per essere in salute? La risposta non è una sola, ma bisogna tenere in considerazione diversi fattori tra cui lo stile di vita, l’età e anche le esigenze individuali.

Un riposo insufficiente potrebbe avere delle conseguenze gravi sulla nostra salute, dai problemi di umore a quelli di concentrazione. Scopriamo insieme quante ore bisogna dormire per stare bene e qual è la verità nascosta sul sonno per essere felici.

Ore di sonno ed età: quante ore bisogna dormire per stare bene in base all’età

Generalmente, le raccomandazioni che riguardano il sonno possono variare in base all’età. Secondo quanto dichiarato dalla National Sleep Foundation, per quanto riguarda gli adulti tra i 18 anni e il 64 anni le ore di sonno dovrebbero essere tra le 7 e le 9 a notte. Chi ha un’età superiore ai 65 anni può dormire anche “soltanto” 7 o 8 ore a notte.

Quando si parla di adolescenti e ragazzi, invece, le ore di sonno dovrebbero essere circa 8-10 a notte. E i bambini? I più piccoli hanno bisogno di dormire dalle 9 ore alle 12 ore a notte. È bene ricordare che ogni fase della vita comporta dei cambiamenti biologici, che influenzano – di conseguenza – il bisogno di riposo. Se si parla di infanzia, ad esempio, il sonno è necessario per uno sviluppo cognitivo e fisico. Negli adulti, invece, la mancanza di sonno influenza la regolazione dell’umore e la capacità di concentrazione.

Per il buon funzionamento del nostro organismo, è consigliabile andare a dormire sempre alla stessa ora, non abusare di alcolici, non bere il caffè, evitare cibi troppo conditi e difficili da digerire, avere una temperatura della stanza adeguata, evitare l’uso di PC, smartphone e tablet prima di andare a letto e dormire su materassi e cuscini comodi.

Si può dormire 6 ore a notte? 4 ore di sonno bastano?

Ci si potrebbe chiedere se si può dormire 6 ore a notte, se 4 ore di sonno bastano, se dormire 7 ore a notte va bene o se dormire 5 ore a notte sia sufficiente. C’è chi sostiene di sì, ma – come detto prima – potrebbero esserci delle conseguenze negative per la salute. La maggior parte degli esperti, ad ogni modo, è d’accordo sul fatto che non siano affatto sufficienti per poter garantire un recupero adeguato. È importante per il nostro benessere dormire le giuste ore, perché questo consente anche il corretto funzionamento del sistema immunitario.

Poco sonno è associabile a problemi di salute come diabete, obesità e malattie cardiovascolari. Sebbene alcune persone riescono a dormire meno, non è comunque consigliabile farlo. È necessario imparare ad ascoltare il proprio corpo, riconoscendo i segnali di stanchezza. Purtroppo, a pagare le conseguenze del sonno perduto sono l’energia e la capacità di gestire lo stress. Se si dorme poco, si possono verificare anche squilibri emotivi e sbalzi di umore. Dormire bene ci aiuta a rigenerarci: quando si dorme – soprattutto nella fase di sonno profondo – l’ipofisi produce l’ormone della crescita, che riesce ad eliminare le scorie dal nostro organismo. Inoltre, va a ricostruire le cellule che muoiono ogni giorno.

È anche utile per il sistema nervoso centrale: dormire aiuta a fissare la memoria, in quanto – quando sogniamo – il nostro cervello fissa quanto di importante ha appreso durante l’intera giornata. Dormire scarica anche le tensioni: durante la fase REM del sonno, il cervello si rilassa e, in questo modo, si placa l’ansia che si accumula nell’arco della giornata. Scopri anche le cose da non fare a letto prima di dormire e perché dormire sul fianco sinistro.