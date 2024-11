Caduta dei capelli: rimedi e trucchi per fermarla in modo naturale

La caduta dei capelli è un problema che affligge molte persone e che può essere contrastato con rimedi naturali e un aiuto medico.

A prescindere dall’età e dal sesso, la caduta dei capelli è un problema che riguarda un po’ tutti, prima o poi nella vita. Si tratta di un problema che interessa milioni di persone nel mondo e che, molto spesso, è un fenomeno naturale legato al ciclo di crescita dei capelli.

Ma la cura dei capelli richiede anche attenzioni e bisogna dire che si possono fare errori, che portano poi alla caduta dei capelli e a problemi di cute ipersensibile. Ovviamente, si tratta di condizioni che possono creare disagio. Scopriamo rimedi e trucchi per fermare la caduta dei capelli in modo naturale.

I rimedi naturali della nonna contro la caduta dei capelli: maschere e alimentazione

I capelli vanno curati nel migliore dei modi, su questo non ci piove e non c’è nessuno che possa dire il contrario. Per evitare la perdita dei capelli, la prima cosa da fare è imparare a legare i capelli nel modo giusto. A volte, si pensa che fare nodi stretti con il laccio per capelli – o con la cosiddetta molla per ciocche – porti a fare acconciature ben pulite, alla moda e durature. In realtà, non stiamo facendo altro che irritare il cuoio capelluto e tirare i capelli al di fuori del cuoio. Le radici perdono di aderenza sulla testa e quello che è conseguenza è semplicemente la caduta di capelli e, nel peggiore dei casi, anche di ciocche intere.

Il secondo trucco è quello di fare un bagno d’olio e preparare maschere per capelli all’olio di ricino. In questo modo, infatti, riuscirete a rafforzare per bene i capelli, soprattutto il loro tronco. Questo rimedio, infatti, riesce facilmente a dare vigore ai capelli che, facendo così, saranno molto meno soggetti a caduta. Ottime anche altre maschere per capelli, come la maschera alla cannella che rafforza i capelli stimolando la circolazione sanguigna.

Naturalmente, attenzione anche all’alimentazione! Un’alimentazione sana aiuta a mantenere i capelli forti. Pensiamo, ad esempio, a cibi come la frutta secca, gli spinaci e le arance, così come anche i mandarini, i legumi e i cereali integrali che aiutano a tenere i capelli ben forti e non soggetti a caduta. Le vitamine, i sali minerali, le proteine e le altre sostanze acquisite saranno un vero e proprio toccasana per le radici dei capelli e aiuteranno a migliorare la salute del cuoio capelluto, stimolando la crescita di nuovi capelli. Potrebbe, inoltre, essere consigliabile – tra i rimedi contro la caduta dei capelli da stress e non solo – assumere degli integratori di vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinco, ferro e acidi grassi omega-3.

Come fermare la caduta dei capelli in modo naturale: la cura del cuoio capelluto

La cura dei capelli è di fondamentale importanza. Uno dei consigli principali è quello di tagliare spesso i capelli – per eliminare doppie punte che provocano rotture – e fare meno shampoo per permettere agli oli naturali di penetrare nei capelli, riparandoli e idratandoli. È consigliabile anche tingere i capelli il meno possibile – si tratta sempre di prodotti chimici – ed evitare l’uso del calore, quando possibile, che può provocarne la rottura.

Spazzolate, inoltre, regolarmente i capelli e cercate di non usare l’acqua troppo calda, quando fate lo shampoo. Massaggiate, invece, il cuoio capelluto per stimolare la circolazione. Una volta terminato lo shampoo, applicate un balsamo che non prevede il risciacquo, usando un pettine a denti larghi. Infine, non dimenticate che esistono anche delle malattie che provocano la caduta dei capelli – ereditarie, per problemi ormonali di tiroide, malattie autoimmuni, anemia o altro – motivo per cui è sempre consigliabile parlarne con il proprio medico, che saprà fare una diagnosi adeguata.