Lo spoiler più atteso di The Family: “Scopre di essere Incinta”

Che cosa sta per accadere nella soap opera che arriva dalla Turchia? Scopriamo insieme tutti i dettagli di quello che accadrà.

Sappiamo bene che Mediaset ha decido di puntare su queste storie davvero avvincenti che vengono prodotte in Turchia e sembra aver fatto nuovamente centro. Anche “The Family” è super seguita e si inspira ad una vecchia serie americana, parliamo dei Soprano.

Ma che cosa sta per accadere in questi giorni o meglio entro la fine della settimana? Ecco chi rivelerà di essere in dolce attesa. Tutto quello che puoi sapere in anteprima.

Per chi ci sarà una lieta novella e sarà veramente così?

Non può esserci una soap opera senza qualche colpo di scena completamente inaspettato. Non fa proprio parte della sua struttura! Ma cosa cosa accadrà nei prossimo giorni? Iniziamo con il dire che Hulya ha la certezza che il figlio ha perso la vita ed ecco che Ilyas gli consiglia il detto “occhio per occhio” ovvero che anche lei dovrà perdere un figlio.

Ma quale dei due? Cihan il figlio adottivo o Aslan, quello naturale? Nel mentre, però, Cihan comunica alla sua famiglia che presto diventerà padre. Devin è sempre più convinto che deve denunciare la sua famiglia alla polizia, ma ci riuscirà?

Il giorno dell’anniversario di morte di Yusuf la sua famiglia, prima di andare in cimitero ricevono la visita di due poliziotti che stanno indagando sull’incendio in cui ha perso la vita Atilla. Ilyas, ne mentre, ha deciso di mettere una bomba in una della automobili della famiglia Soykan.

Ecco quindi che aspetta il momento perfetto per innescarle, di quando si tratta? Mentre si recano al cimitero, ovviamente. Questo avviene e la famiglia è in ospedale. Aysel si trova in terapia intensiva e c’è il rischio che perda il bambino che porta in grembo.

Aslan e Cihan decidono che è il momento perfetto per vendicarsi grazie all’aiuto di un loro infiltrato nel quartiere. La loro missione finisce con l’uccisione di Gokhan. Intanto Devin scopre qualcosa di davvero incredibile, la donna è in dolce attesa!

Cosa succederà adesso? Ancora non lo sappiamo. Ma le novità non sono finite qui perché Ilyas decide di mettere davanti ad una scelta definitiva Hulya. Aspettiamo con ansia quello che accadrà la prossima settimana. Per il momento l’appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5.