Questa bambina oggi è un’attrice super amata: stessa dolcezza negli occhi

Nella foto è una bambina con gli occhi dolcissimi, oggi ha lo stesso sguardo ma è diventata un’attrice bellissima. Ecco chi è.

L’attrice nella foto è di sicuro una delle più amate apprezzate nel mondo dello spettacolo italiano. Un volto che abbiamo imparato a conoscere nel momento in cui ha recitato insieme a Riccardo Scamarcio in uno dei film per teenager più conosciuto, Ho voglia di te. Un indizio che potrebbe dirla lunga sul nome della bambina che abbiamo di fronte anche se, per chi invece non sa di chi stiamo parlando, ecco qui altri indizi.

Nel 1994 l’abbiamo vista partecipare come cantante alla trasmissione condotta da Fiorello, Karaoke. All’epoca stava cercando di farsi spazio come cantante anche se due anni dopo porta a casa la vittoria nel concorso di bellezza Miss teenager. Nel 2000 fa il suo esordio del mondo della TV in quanto la vediamo prima in Un posto al sole poi in Carabinieri, Compagni di scuola e Incantesimo 7. Fa il suo debutto nel grande schermo nel 2004 nel film Mai + come prima e in seguito nel 2006 Paolo Sorrentino si mette in contatto con lei per farla recitare del film L’amico di famiglia. Tra il 2007 e il 2010 la vediamo insieme a Riccardo Scamarcio sul set di Ho voglia di te mentre nel 2014 è una delle ospiti al Festival di Sanremo. L’abbiamo vista anche nella celebre serie Rai Braccialetti Rossi e nel 2015 ha recitato insieme a Leonardo Pieraccioni nel film Il professor Cenerentolo. Avete capito di chi stiamo parlando?

Qui solo una bambina, oggi una bellissima attrice

Nel 2020 lo vediamo ancora una volta al fianco di Riccardo Scamarcio nel film Gli infedeli mentre due anni dopo è nella miniserie Più forti del destino.

In molti ormai avranno capito che stiamo parlando di Laura Chiatti attrice che nel 2006 ha avuto una breve relazione con Silvio Muccino. In seguito ha inizio una lunga relazione con Francesco Arca ma che purtroppo termina anche se tra i due vi resta una grande amicizia.

Dal 2010 al 2013 la vediamo insieme al cestista Davide Lamma mentre nel 2014 rende ufficiale il finanziamento con Marco Bocci, uomo che sposa a Perugia del medesimo anno. La coppia ha avuto anche due figli, Enea nato nel 2015 e Pablo nel 2016.

Insomma, che dire, la bambina in foto è riuscita a crescere nel migliore dei modi anche se una caratteristica del suo volto è rimasta intatto, ossia i suoi bellissimi ed espressivi occhi che la dicono lunga su quanta voglia di mettersi in gioco ha avuto ed ha ancora oggi la bellissima Laura Chiatti.