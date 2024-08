Eyeliner colorato, l’idea in più per uno sguardo da copertina

Vuoi essere alla moda ma con quel tocco in più dato che siamo in estate? Ecco la soluzione semplicissima da realizzare che fa al caso tuo!

Il make up ci aiuta a sentirci meglio e a nascondere qualche piccolo difetto, magari un brufoletto, oppure le occhiaie. Quando siamo abbronzate, però, il trucco si riduce al minimo. Solitamente si truccano gli occhi e si da un po’ di colore alle labbra.

Ecco che noi, oggi, ti vogliamo far conoscere alcuni modi simpatici e particolari per indossare l’eyeliner che ci aiuta sempre con il nostro sguardo. Quindi prendi appunti ed inizia a sperimentare, solamente così capirai cosa ti sta meglio. Iniziamo.

Eyeliner: ecco come applicare quello colorato

Sentirci bene con noi stesse, molto spesso passa anche per un po’ di trucco. Esaltare alcuni nostri aspetti è assolutamente positivo. In inverno, però, siamo tutti più morigerati e non ci scateniamo con il colore come in estate. Questa è la stagione perfetta per uscire un po’ dalla nostra confort zone.

Se vuoi essere alla moda l’eyeliner colorato è un must per questa stagione. Puoi sceglierlo liquido, in gel, o in penna, insomma come ti trovi meglio l’importante è che sia colorato! Gioca anche con forme e abbinamenti particolari. Ma non ci perdiamo in chiacchiere e vediamo alcune combinazioni interessanti.

Iniziamo da qualcosa di semplice, ovvero un eyeliner multicolor, come realizzarlo? Fai varie righe di colore con tutti i colori che hai, ovviamente devono stare bene insieme! Vuoi qualcosa di più semplice? Fai una tripla riga sempre super colorata. Utilizza i colori presenti nel tuo abbigliamento.

Sperimentiamo ma con tatto? Facciamo una doppia riga ma con colori più facili, un esempio? Rosa chiaro e fucsia. Se ami osare perfetti anche il nero ed il rosso insieme. Un azzurro pastello è perfetto come eyeliner se hai occhi chiari e carnagione baciata dalla luna.

Ottima scelta anche il burgundy. Ed i colori neon? Ottimo specialmente se devi uscire la sera, magari per andare a ballare con le amiche o il fidanzato. Un tocco pazzerello? Utilizza gli eyeliner con i glitter. Con un ombretto bagnato poi sono il top.

Ultimo consiglio ma non meno particolare è quello di scegliere un colore per la palpebra e poi applicare l’eyeliner dello stessa nuance. Adesso che conosci tutti queste possibilità con l’eyeliner sta solamente a te sperimentare e scoprire che cosa preferisci o ti sta meglio.