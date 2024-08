Stefano De Martino super innamorato: baci e abbracci al mare

Pur dichiarandosi single, l’ex ballerino Stefano De Martino sembra che abbia trovato qualcuno a cui tributare baci a profusione e coccole.

Si sta per aprire una stagione molto importante per Stefano De Martino: tra un paio di settimane dovrà tornare al lavoro per affrontare la sfida forse più importante della sua carriera da presentatore: dal 2 settembre, l’ex ballerino di Amici condurrà Affari Tuoi, programma storico di Rai 1. Intanto si gode le vacanze estive in Corsica.

Ultimamente i giornali di gossip hanno pubblicato delle foto in cui lo si vede a bordo di un’imbarcazione con alcuni amici e parenti stretti. Un po’ di relax prima del grande appuntamento. Le aspettative sono alte: la Rai ha puntato forte su De Martino (secondo alcune voci la tv di Stato gli avrebbe fatto firmare un contratto della durata di quattro anni per una cifra di circa 8 milioni di euro).

Prima di ritagliarsi lo spazio per questa pausa nel mar di Corsica, De Martino era stato a DisneyLand, in Florida, e poi in montagna insieme al figlio Santiago. Ora il ragazzino è con mamma Belen sull’isola di Albarella (dove sembra che la madre abbia riaccolto Angelo Galvano, da cui si diceva si fosse separata).

Si è più volte ribadito che, in questo momento, De Martino sembra completamente concentrato sul lavoro. Non ha tempo per le passioni estive o per corteggiare una futura fidanzata. L’amore può aspettare. Ora l’ex ballerino di Castellamare di Stabia pensa solo al prossimo 2 settembre, quando esordirà nel programma ereditato da Amadeus.

De Martino: baci appassionati e abbracci continui

Il conduttore sta trascorrendo queste vacanze in barca non solo con amici ma anche con l’affezionatissima sorella Adelaide. E nelle immagini di un video postato dallo stesso Stefano De Martino è possibile conoscere il figlio piccolo di Adelaide, cioè il nipote del conduttore. In questo contenuto De Martino si lascia andare a una cascata di baci: strapazza il bimbo (nato nel novembre del 2023) fino a farlo morire dal ridere.

Il piccolo gradisce molto i baci di zio Stefano De Martino: il nipotino si chiama Mattia Di Domenico, lo sappiamo perché Adelaide lo presentò ai social poche ore dopo la sua nascita, condividendo anche delle foto del fratello Stefano, prontamente accorso a Castellammare di Stabia per accogliere il neonato e dargli il benvenuto al mondo.

“Mattia Di Domenico è nato il 28 novembre 2023. Benvenuto amore”, aveva scritto Adelaide De Martino, aggiungendo un cuore a corredo di uno scatto in cui il primogenito, avuto con il compagno Diego Di Domenico, le stringeva la mano.