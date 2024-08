“Uno choc essere lasciata dopo 20 anni”: l’ex Amici rompe il silenzio

Una ex di Amici ha vissuto una brutta rottura arrivata dopo molti anni. Ecco di chi si tratta.

Della squadra di Amici, talent show creazione di Maria De Filippi, fanno parte molte persone. Ma chi è stata abbandonata dopo 20 anni?

Amici 23 si è concluso qualche mese fa con il trionfo della cantante Sarah Toscano e ora fervono i preparativi per la nuova edizione che prenderà il via il prossimo 15 settembre. Mentre proseguono i casting Mondo Tv24 ha annunciato che tra i concorrenti ci sarà D’Art, ovvero Samuele Riefoli, figlio di Raf e Gabriella Labate. Per quanto riguarda i professori Raimondo Todaro e Anna Pettinelli sarebbero in forse. Ma chi ha rivelato la chiusura improvvisa dopo una lunga storia d’amore?

Amici, l’ex ci è rimasta di sasso, ecco come l’ha “aiutata” Brad Pitt

Ormai erano settimane che si rincorrevano voci di corridoio e indiscrezioni, così l’ex insegnante di Amici, Rossella Brescia, ha deciso di parlare apertamente della fine della sua storia d’amore.

L’occasione è stata una recente intervista con Il Corriere della Sera dove il personaggio televisivo ha ammesso che ormai lo sapevano tutti. “Non l’ho deciso io, per me è stato uno choc” ha dichiarato riferendosi al fatto che si tratta della conclusione di una relazione che andava avanti da 20 anni. L’attrice ha precisato che il fulmine a ciel sereno è caduto mentre stava girando Jastimari di Riccardo Cannella.

Il suo ex è il coreografo Luciano Cannito con cui non era sposata, ma a detta sua era come se lo fossero. La conduttrice ha ammesso di non essere al corrente del motivo che ha spinto l’ex compagno a lasciarla. Questo, come ha sottolineato, rende tutto più duro. A ogni modo pare che i due siano rimasti in buoni rapporti. La presentatrice continua a sentire la figlia di Cannito che praticamente ha visto crescere. La modella infatti cerca sempre di restare in armonia con le persone perché il livore le sottrae energia.

La relazione con il coreografo era iniziata al Teatro Massimo di Palermo dove l’ex fidanzato aveva allestito la Carmen. Per l’attrice l’amore è arrivato in modo ponderato, non si erano innamorati con un colpo di fulmine. L’interprete era rimasta colpita dalla signorilità di Cannito, dal fatto che fosse pieno di attenzioni. La soubrette ora guarda al futuro e con un po’ di ironia afferma che se ce l’ha fatta Jennifer Aniston dopo che Brad Pitt l’ha lasciata ce la può fare anche lei.