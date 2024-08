Piersilvio Berlusconi la promuove in prima serata: chi ha scelto per condurre il reality

Piersilvio Berlusconi ha deciso di promuovere alla conduzione di un seguito reality show un volto molto amato della tv. Ecco chi è.

Anche se per il momento sono solo delle indiscrezioni, pare che Piersilvio Berlusconi voglia promuovere alla guida di uno dei reality di punta di Canale 5 un volto molto amato della tv. Si tratterebbe di un cambiamento “epocale”, dato che una cosa del genere non si era mai vista.

Ma evidentemente, visti i risultati e date le alte aspettative dell’amministratore delegato di Mediaset, questo è un passaggio che si è visto obbligato a fare. Così, alla conduzione del famoso reality show ci sarà proprio lei.

Chi ha scelto Piersilvio Berlusconi per la conduzione del famoso reality show

Piersilvio Berlusconi non è stato molto soddisfatto della conduzione di Vladimir Luxuria e dell’andamento dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Così, dalle sue parole, ha lasciato intendere che voglia sostituire la conduttrice con un’altra persona.

Per il momento non c’è nulla di certo ma, fra le varie ipotesi, è spuntato anche il nome di un altro volto molto amato del reality show, vale a dire l’inviata della scorsa edizione, Elenoire Casalegno. Come è accaduto già con Vladimir Luxuria che, da concorrente è diventata inviata e dopo conduttrice dello show, lo stesso potrebbe accadere ad Elenoire.

Da inviata potrebbe presto trovarsi nei panni di conduttrice de L’Isola dei Famosi. Secondo il Messaggero questa sostituzione è già certezza, anche perché è stata la stessa Casalegno a confermare di essere fra i possibili presentatori del programma amatissimo di Canale 5. Ha detto infatti: “[…] ci stiamo lavorando, questo sì. Non dipende da me, ovviamente.”

Da queste parole, l’ex inviata de L’Isola ha lasciato intendere che la sua risposta alla proposta di presentare il reality show sarebbe eventualmente sì. Ora però manca ancora la proposta effettiva e chissà se sarà davvero lei a sostituire Vladimir Luxuria e la ex padrona di casa Ilary Blasi.

Di certo sarebbe molto apprezzata alla conduzione, dopo la bella figura che ha fatto dall’Honduras come inviata. Il 7 settembre condurrà il 66° Festival di Castrocaro e sarà un’altra dimostrazione della sua bravura, la stessa che potrebbe mostrare dallo studio di Canale 5 da cui va in onda L’Isola dei Famosi se Piersilvio Berlusconi la promuoverà per la prossima edizione.