La Promessa, drastico cambiamento nelle trame: dalla Spagna lo spoiler che nessuno poteva immaginare

La Promessa, cosa rivelano le anticipazioni dalla Spagna: nella trama ci sarà un cambiamento importante che spiazzerà i telespettatori.

Nelle ultime puntate de La Promessa Manuel si è completamente allontanato da sua moglie, tanto da aver provocato la sua reazione e quella di sua suocera. Mercedes è arrivata alla tenuta- per volere di Jimena- e ha minacciato di mettere in cattiva luce il nome dei Lujan. Ha chiesto a suo genero di andare a vivere a Madrid con sua figlia, nel loro palazzo, ma lui ha rifiutato senza pensarci due volte e ha assunto un atteggiamento molto contrariato.

Jimena, nonostante le insistenze di sua madre, ha deciso di restare nelle tenuta e dare una seconda possibilità a suo marito, anche se quest’ultimo è ben distante. Manuel, infatti, non fa altro che pensare a Jana e non riesce più a nascondere quello che prova, tanto da aver rischiato più volte di farsi scoprire. Quando sono fuggiti si sono dichiarati amore e si sono lasciati andare, sulla spiaggia, alla passione. Nelle prossime puntate ci sarà una svolta importante, che cambierà il corso della trama.

La Promessa, spoiler dalla Spagna: tornerà di nuovo nella tenuta

Nelle nuove puntate de La Promessa– come rivelano le anticipazioni dalla Spagna- Lope lascerà la tenuta per andare a lavorare in un ristorante a Madrid. Il giovane, dopo essere stato spostato dalla cucina, per tornare a svolgere il ruolo di lacchè, non era più soddisfatto e per questo aveva accettato la proposta di lavoro di Margarita. A quanto pare però le cose lontano dai suoi amici saranno molto difficili.

Nel ristorante l’atmosfera non sarà delle migliori, avrà infatti grossi problemi e inizialmente lavorerà poco come cuoco. Riuscirà però, subito dopo, ad ambientarsi e ad imparare dagli altri suoi colleghi e dallo chef stellato che lo affianca. Solo che comincerà a sentire la mancanza dei suoi amici e per questo, quando Romulo lo chiamerà offrendogli di tornare, accetterà di lasciare il nuovo posto di lavoro. Il ritorno di Lope alla Promessa sarà accolto con entusiasmo da tutta la servitù, soprattutto perché avrà la possibilità di lavorare di nuovo in cucina.

Confesserà poi di essere stato richiamato, inaspettatamente, da Romulo. Tutti saranno felici di poterlo riabbracciare, solo Salvador si mostrerà un po’ preoccupato e pensieroso. Teme infatti che la presenza del suo amico possa impedirgli di riconquistare il cuore di Maria. Quest’ultima, per l’amicizia che li lega, aveva deciso di non fare nessuna scelta tra i due e di continuare ad essere solo amici. Ma giorno dopo giorno si è resa conto di non riuscire a mettere da parte i suoi sentimenti.