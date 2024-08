E’ uno dei cantanti italiani più famosi al mondo, lo riconoscete qui da bambino?

Riuscite a riconoscere il famosissimo cantante da una foto da bambino? Aguzzate la vista e mettetevi alla prova. É davvero incredibile che sia lui.

Riconoscere i nostri beniamini preferiti da una foto da bambini può essere un’impresa ardua. Alcuni di essi hanno compiuto trasformazioni impressionanti e hanno stravolto del tutto la propria immagine. É il caso del cantante rappresentato nella foto qui in basso. Oggi è famosissimo e il suo successo è esploso ben oltre i nostri confini nazionali.

Sapreste dire di chi si tratta a un primo sguardo? Vogliamo giocare con voi e darvi qualche indizio per scoprire la sua identità. É molto giovane; è nato a Naro (in Sicilia) il 24 giugno 1993. Può essere considerato a tutti gli effetti una baby star. Aveva poco meno di 16 anni quando partecipò a un talent show nel 2009; si tratta del programma Rai “Ti lascio una canzone”, presentato all’epoca da Antonella Clerici.

Si presentò come solista. Tuttavia, in quella circostanza incontrò altri due concorrenti coetanei con le sue stesse caratteristiche vocali. Fu così che decisero di formare un trio vocale sulla falsariga dei celebri Tre Tenori (Pavarotti, Domingo e Carreras). Avete capito chi è il bambino in foto?

L’identità del bambino in foto: incredibile che sia proprio lui

Se avete pensato a Piero Barone de Il Volo, complimenti! Si tratta proprio di lui. Il trio musicale si compone anche di Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Questi tre giovani artisti hanno conquistato il pubblico internazionale grazie al loro straordinario talento e allo stile unico che fonde la musica classica con il pop moderno.

Il gruppo è diventato un fenomeno globale. I tre giovani cantanti sono diventati ambasciatori della musica italiana nel mondo e rappresentano un orgoglio per tutta la nazione. Hanno portato a casa prestigiosi riconoscimenti. Hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2015 con il brano “Grande amore”. In seguito a tale traguardo hanno partecipato di diritto all’Eurovision Song Contest nel medesimo anno, classificandosi al terzo posto.

Hanno fatto incetta di premi e nominations in gare internazionali come i Billboard Latin Music Awards e i Latin Grammy Awards. Nel 2021 hanno tenuto un concerto all’Arena di Verona in memoria del compianto compositore Ennio Morricone. Recentemente, Il Volo ha preso parte al 74° Festival di Sanremo con il brano “Capolavoro”, classificandosi all’ottavo posto.

Ha all’attivo ben 9 album in studio e 4 registrati dal vivo. I cantanti sono attualmente in tournée che si concluderà agli inizi del 2025 e che li porterà in giro per tutta Italia ma anche a Londra, Budapest, Bratislava, Düsseldorf, Berlino, Francoforte, Atene Zurigo, Lisbona, Parigi, Tel Aviv, Madrid e Sofia.