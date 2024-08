Pensioni, la novità che cambia tutto: si è aperta la porta anche senza determinati requisiti

L’ultima novità sulle pensioni rischia di cambiare tutto. Adesso spunta una speranza anche per chi non è in possesso di alcuni requisiti.

Nel sistema previdenziale italiano, non è raro imbattersi in situazioni in cui i requisiti per il pensionamento non sono stati soddisfatti nel passato, lasciando alcuni contribuenti privi di una pensione di vecchiaia o di altre misure assistenziali. Ad ogni modo esistono opportunità di “ripescaggio” che permettono di accedere alla pensione di vecchiaia anche se inizialmente non si possedevano i requisiti richiesti. Scopriamo come funziona questo meccanismo e quali sono le opzioni disponibili per chi si trova in questa situazione.

Pensioni, c’è la speranza ripescaggio: chi sono i fortunati

Come abbiamo visto nel sistema previdenziale italiano non è di certo raro trovare delle difficoltà a raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia. Nonostante la pensione di vecchiaia possa sembrare un diritto acquisito con l’età, il sistema previdenziale italiano presenta delle complessità che possono escludere molti dalla pensione fino al raggiungimento di 71 anni. Infatti, non tutti i cittadini di 67 anni possono automaticamente accedere alla pensione di vecchiaia.

Ci sono diversi soggetti che potrebbero trovarsi esclusi da qualsiasi forma di pensionamento, se non soddisfano specifici requisiti:

Contribuenti senza 20 Anni di Contributi – È fondamentale aver accumulato almeno 20 anni di contributi per avere diritto alla pensione di vecchiaia. Tuttavia, molti contribuenti, non avendo raggiunto questo traguardo, restano esclusi.

Redditi Inferiori all'Assegno Sociale – Chi ha iniziato a versare contributi dopo il 1995 deve ottenere una pensione non inferiore all'assegno sociale per poter accedere alla pensione di vecchiaia. Se non si raggiunge questo importo, la pensione non può essere concessa.

Redditi Superiori all'Assegno Sociale – I soggetti con redditi superiori all'assegno sociale o al doppio dell'assegno sociale nel caso di coniugi, non possono ricevere l'assegno sociale, compromettendo ulteriormente la loro situazione pensionistica.

Nonostante questi ostacoli, il sistema previdenziale italiano offre una possibilità di “ripescaggio” per i contribuenti esclusi. Questa opportunità si presenta sotto forma di pensione di vecchiaia contributiva, disponibile a partire dai 71 anni di età. Questo tipo di pensione consente ai soggetti che non hanno potuto accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria o all’assegno sociale di beneficiare di un trattamento pensionistico basato sui contributi versati. Si potrà accedere al ripescaggio con almeno 5 anni di versamenti e con nessun contributo pre 1996.

La pensione di vecchiaia contributiva rappresenta un’opportunità per quei cittadini che, sebbene non abbiano soddisfatto i requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria a 67 anni, hanno comunque accumulato una certa quantità di contributi. Questa misura è particolarmente importante per garantire un sostegno economico a chi ha visto sfumare altre opzioni di pensionamento.