Se è la prima volta che vai in barca e non sai cosa mettere ci pensiamo noi. Ecco la guida per essere comoda e alla moda.

L’estate è quella stagione dove tutti noi cerchiamo di fare anche cosa che normalmente non ci immaginiamo. Le vacanze poi sono il punto focale, ovvero vogliamo realizzare, magari, anche un piccolo sogno. Ecco quindi che andare in vacanza su di una barca potrebbe essere bellissimo ma ci mette anche un po’ di preoccupazione.

Il motivo? Ovviamente come ci dovremmo vestire? I nostri esperti di CheDonna ci danno una mano a capire come essere alla moda e stare comode allo stesso tempo. Quindi scorri le prossime righe per prendere appunti.

Vacanza in barca: aiuto cosa mi metto? Ecco la risposta

Andare un barca è una scelta incredibile se amiamo la natura e vogliamo stare a stretto contatto con lei. In estate poi è davvero bellissimo poterlo fare. Ci sono anche intere vacanze che possiamo passare in barca, lo sapevi? Noi oggi ti vogliamo indicare come vestirci per stare bene e comode.

La nostra è una penisola e quindi il mare non manca di certo. Ma è davvero fondamentale avere l’abbigliamento giusto. In estate poi c’è il rischio insolazione. Ecco che il cappellino diventa assolutamente fondamentale. Ottimo è il classico modello da baseball. Ma entriamo più nel dettaglio.

Se andiamo in barca in estate per una gita di un solo giorno è importante portare, ovviamente il costume, il telo da mare, gli occhiali da sole, la crema solare, ed ovviamente il cappellino come dicevamo prima. Portiamo poi anche una giacca a vento leggerissima e con il cappuccio. Ci può essere utile se si alza il vento.

E per le scarpe? Se è una gita di un giorno si pensa di andare scalzi ma è sbagliato perché ci potremmo fare male. Ottime sono le scarpe con la suola in gomma. Mi raccomando però, si mettono solo quando siamo in barca altrimenti sporchiamo dappertutto. E se andiamo in barca in mezza stagione?

E’ un momento ottimo e dovremmo scegliere come abbigliamento, quello amato dalle nonne, ovvero a “cipolla”. Quindi assolutamente consigliata la giacca antivento e le scarpe. Indossiamo poi capi traspiranti e portiamo anche un pile. Ottima anche una cerata se l’abbiamo.

Siamo certi che se deciderete di fare una vacanza in barca sarà un’esperienza che non dimenticherete assolutamente. Leggete anche Soffri di Mal di mare? Ecco i rimedi naturali per farlo passare e goderti il viaggio in barca