Vacanze in Puglia, quali sono le spiagge perfette per i bambini? Eccole

Stiamo organizzando le vacanze nella bellissima Puglia? Ecco le spiagge perfette se abbiamo bambini, non puoi non andare!

Il momento si staccare la spina e passare del tempo al mare si avvicina? Sicuramente stiamo pensando ad organizzare le vacanze e se abbiamo dei bambini è sempre bene iniziare un po’ prima. Noi oggi ti vogliamo consigliare alcune spiagge che sono perfetto proprio per loro.

Quindi se stai pensando di trascorrere dei giorni in questa bellissima regione, ovvero la Puglia, ecco dove devi assolutamente andare e preparare tutto l’occorrente, oltre ai costumi e alla crema solare, quindi secchielli, palette e quant’altro! Prendi nota delle spiagge!

Puglia e bambini? Ecco le spiagge ad hoc

In questa bellissima regione le spiagge attrezzate per i bambini sono tantissime. Noi oggi ti indicheremo le cinque migliori che sono uno spettacolo alla vista anche per i grandi. La sabbia è super fine ed il mare blu. In alcune zone ci sono anche delle pinete prima di arrivare al mare.

Insomma dei posti perfetti per le famiglie dove si può mangiare del cibo buonissimo e ricevere una super accoglienza. Ma non ci perdiamo in troppe parole ed andiamo a vedere queste cinque spiagge che dobbiamo assolutamente visitare se abbiamo bambini e siamo in Puglia.

Iniziamo con Mattinata. Un luogo selvaggio che si trova nel Gargano. Troviamo una spiaggia comodo e con pietroline. Ci sono tantissimi stabilimenti che ci permettono di non portare troppe cose e stare bene. L’acqua è super pulita ed è un’alternativa ai castelli di sabbia.

Possiamo poi andare alla Baia dei Campi. Questa spiaggia è carina e molto tranquilla con tantissime zone d’ombra. Anche lei si trova nel Gargano e per la precisione collega Vieste a Mattinata. Alle spalle della spiaggia c’è una ricca vegetazione. Troviamo un bar e delle verande dove pranzare senza problemi.

C’è anche un campeggio bellissimo per chi ama questa soluzione di vacanza. Al terzo posto troviamo Scialara. Una spiaggia lunghissima e super dorata. Possiamo accedervi praticamente da Vieste. Ci sono tutti i servizi per le famiglie, anche per i bambini molto piccoli.

Troviamo anche un monolito grandissimo che si chiama Pizzomunno, dove è possibile nuotare insieme. Ottima per una vacanza in famiglia anche Marina di Peschici. Arriviamo poi a Porto Cesareo. Uno bellissima località del Salento. L’acqua è veramente trasparente e ci sono tantissimi stabilimenti super attrezzati, sia per bambini che per i ragazzi. Ultima spiaggia quella vicina ad Otranto, ovvero Baia dei Turchi.

Una località meravigliosa ed anche un po’ selvaggia. Fa parte dell’Oasi protetta dei Laghi Alimini. Questa spiaggia si raggiunge passando per una pineta incantevole che può essere un’ottimo riparo per le ore dove il sole batte maggiormente. Sul mare troviamo tantissimi lidi con ombrelloni e lettini, oltre a tutto quello che può essere utile.

Adesso che conosci queste cinque incredibili località che puoi visitare in Puglia assieme ai bambini non ti resta che prenotare prima che sia troppo tardi!