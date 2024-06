Ti piace il mare ma soffri di Mal di mare? Ecco come puoi curare il problema con metodi completamente naturali.

La bella stagione è arrivata ed ecco che vogliamo prenotare le vacanze, oppure lo abbiamo già fatto. Ma se amiamo il mare, magari vogliamo dirigerci verso qualche isola ma soffriamo il Mal di mare come possiamo fare? Noi oggi vi sveleremo i vari rimedi naturali che funzionano.

Quindi, se anche tu hai questo problema ma non vuoi utilizzare delle medicine prendi nota e siamo certi che rimarrai senza parole quando vedrai l’effetto in prima persona.

Mal di mare? Risolvi così

Questo tipo di problema, ovviamente, possiamo riscontrarlo non solamente in mare, ma anche in auto o in aereo e si chiama Chinetosi o Cinerosi. Una vero e proprio problema per chi deve viaggiare. Ma come mai accade? Il problema vero e proprio sono le accelerazione o decelerazioni oppure i movimenti ondulatori o oscillatori di auto, aerei e navi.

Spesso le cause derivano dall’apparato vestibolare che è responsabile dell’equilibrio. Ecco perché abbiamo nausea, vertigini, malessere e vomito. Ma come possiamo fare per combattere questo problema? Ci sono i cosidetti rimedi della nonna. Non funziona per tutti ma sono ottimi.

Olio essenziale di menta piperita

Se oltre al mal di mare abbiamo anche problemi allo stomaco questo rimedio è perfetto. Ovviamente utilizziamo quello per uso alimentare insieme ad un cucchino di miele e sciolto in acqua calda. Ne servirà pochissima. Possiamo, in alternativa, realizzare delle pastiglie di argilla

In questo caso ci occorrono due cucchiai di argilla verde ventilata, acqua e qualche goccia di olio essenziale. Formiamo delle palline e le mettiamo dentro un sacchetto di plastica. In questo caso prendiamola al bisogno.