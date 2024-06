Scopriamo insieme che cosa possiamo mangiare per non sentire caldo in modo eccessivo adesso che l’estate sta entrando nel suo vivo.

Una volta che le scuole sono finite è praticamente estate e con lei arriva il caldo. E’ anche quel momento dove possiamo prenderci una pausa da tutti i nostri impegni quotidiani e goderci il meritato riposo. Ma se il caldo, e soprattutto l’afa iniziano a pesare come possiamo combatterla?

Ovviamente, come sempre, anche con quello che portiamo in tavola. Noi oggi ti sveleremo quali sono gli alimenti che devi assolutamente consumare. Quindi non ci dilunghiamo troppi ed andiamo a scoprirli. Potremmo averli già in casa!

Cibi anti afa? Ecco la lista che cercavi

Il caldo inizia a farsi sentire ma siamo solamente all’inizio! Le temperature, stando anche alle varie previsioni, saranno davvero molto elevate. Oltre a non uscire nelle ore di punta cosa possiamo fare per assicurare al nostro corpo tutte le energie? Il cibo è sicuramente una parte importantissima, se non fondamentale.

Anche i condizionatori possono venire in nostro soccorso ma senza esagerare. Il caldo ci fa perdere, ovviamente, liquidi ma anche sali minerali davvero importantissimi. Come sempre, la regola dei 5 pasti al giorno è davvero importante. Anche bere almeno due litri di acqua.

Sono consigliati, fortemente, anche frullati, yogurt e sorbetti. Ma arriviamo alla nostra lista di cibi anticaldo. Prendi nota:

Zucchine. Sono perfette perché hanno poche calorie e sono composte quasi esclusivamente di acqua. Hanno anche Vitamina A, C e carotenoidi. Cetriolo. Costituito al 96% di acqua troviamo anche sali minerali come potassio, calcio e fosforo. Melone. Rinfresca ed è buonissimo da mangiare. La sua polpa ha degli effetti super positivi anche sulla pressione e sulla circolazione. L’anguria. Ricchissima di sostanza antiossidanti e Vitamina importantissime come A,B,C,E B6. Troviamo anche il magnesio ed il potassio che sono fondamentali per combattere la spossatezza dovuta dal caldo. La pesca. Ha un buon contenuto di betacarotene ma non solamente. Ottima per ferro, potassio e Vitamina C. Pollo. Perfetto per le proteine che ci danno un mano ma anche per l’apporto di magnesio, selenio e super digeribile.

Come vedi sono tanti gli alimenti che possiamo inserire nella nostra alimentazione per far sì che il caldo non sia così eccessivo. Ovviamente ti ricordiamo di evitare le bevande zuccherate e l’alcool. Come gli insaccati. Mangia invece, la frutta di stagione ed il pesce.

Se possibile mangia poco ma spesso e ricordati che se la mattina mangi lo yogurt con frutta e cerali hai tutto quello che ti occorre per iniziare al meglio e proseguire nel migliore dei modi la tua giornata.