I sabot possono diventare l’accessorio perfetto per un outfit professionale: consigli di stile per abbinare queste calzature a look da ufficio.

I sabot, chiamati anche mules, sono tornati alla ribalta tra le calzature di tendenza per l’estate 2024 un po’ per il mood di revival anni ’90, ma anche e soprattutto per la loro innegabile comodità. Di fatto sono delle ciabatte, con o senza tacco, che vengono indossate anche per uscire. Questo tipo di calzatura, versatile e comoda, non è più relegato soltanto ai look casual o agli outfit più informali. Oggi i sabot possono essere elegantemente integrati nei look da ufficio, offrendo un mix perfetto di stile e praticità. In questo articolo ti diamo qualche idea su come abbinare i sabot per un look professionale che non sacrifichi il comfort.

Prima di tutto, è importante scegliere il tipo di sabot giusto: queste calzature infatti sono disponibili in vari materiali, colori e design. Per un look da ufficio, opta per sabot in materiali più raffinati come la pelle o il suede, che conferiscono un tocco di eleganza.

Dai la preferenza a colori neutri come nero, marrone, beige o bianco, perché sono più facili da abbinare ai capi da lavoro. Se poi il dress code del tuo ufficio è più rilassato, anche i sabot in colori pastello o impreziositi da dettagli come borchie, strass o applicazioni floreali possono essere una scelta stilosa.

Sabot abbinati al tailleur per un look da ufficio

Un tailleur sartoriale è un classico dell’abbigliamento da ufficio: abbinarlo a un paio di sabot può aggiungere un tocco moderno al tuo look. Per un aspetto coeso, scegli sabot in un colore che completi il tuo tailleur. Ad esempio, un tailleur bianco o grigio si abbina splendidamente con sabot neri o in pelle naturale.

Puoi optare per un sabot con un piccolo tacco per un tocco di raffinatezza, mantenendo comunque il comfort necessario per una giornata in ufficio.

Come abbinare i sabot a pantaloni, gonne e abiti

I pantaloni a sigaretta o a gamba larga sono un’altra ottima scelta per abbinare i sabot: specialmente i primi, con la loro linea pulita e affusolata, permettono ai sabot di risaltare. Scegli pantaloni che terminano appena sopra la caviglia per un look moderno e professionale.

I pantaloni a gamba larga, invece, creano un effetto fluido e sofisticato. Per un look equilibrato, scegli sabot con un po’ di tacco per allungare la figura.

Le gonne e gli abiti possono essere facilmente abbinati ai sabot per creare un look da ufficio femminile e professionale. Una gonna midi, che cade appena sotto il ginocchio, è perfetta con i sabot, soprattutto se scegli un modello con una linea pulita e semplice. Gli abiti, sia quelli a tubino che quelli più svasati, possono essere valorizzati da un paio di sabot ben scelti. Opta per un abito in tessuti leggeri come il cotone o il lino per un look più rilassato, o in tessuti come la seta o lo chiffon per un aspetto più elegante e formale.

Perfetti con un look monocromatico

Il look monocromatico è una tendenza che continua a guadagnare popolarità e che si presta perfettamente ad un outfit da ufficio con i sabot. Scegli un outfit tutto in un colore, come un completo pantalone o una gonna e una camicia, e abbinalo a sabot nello stesso tono.

Questo non solo allunga la silhouette, ma crea anche un look sofisticato e coeso. Per aggiungere un po’ di interesse visivo, gioca con le texture e i materiali. Ad esempio, puoi combinare un tailleur in cotone con sabot in pelle lucida.

Un blazer ben tagliato può trasformare qualsiasi outfit casual in un look da ufficio: abbina i tuoi sabot a un paio di jeans eleganti o a un pantalone cropped e completa il tutto con un blazer strutturato. Questo look è perfetto per gli ambienti di lavoro più rilassati, dove la chiave è l’eleganza informale. Scegli sabot in colori neutri per mantenere un aspetto professionale, oppure osa con colori più vivaci se il dress code del tuo ufficio lo consente.

I sabot per un outfit da ufficio casual chic

Per un ufficio con un codice di abbigliamento casual elegante i sabot possono essere la scelta perfetta. Abbinali a jeans dritti o a gamba larga, una camicia button-down e un blazer oversize. Questo look mantiene un equilibrio tra comfort e professionalità. Scegli jeans di colore scuro e una camicia in tessuto di qualità per non risultare troppo informale.

Gli accessori giocano un ruolo cruciale nell’abbinare i sabot agli outfit da ufficio: una borsa strutturata, una cintura elegante e gioielli discreti possono elevare il tuo look. Quando indossi i sabot, assicurati che gli accessori non sovrastino il resto dell’outfit. Ad esempio, se i tuoi sabot hanno dettagli metallici o sono di un colore vivace, mantieni gli altri accessori più sobri.

Non esitare a sperimentare con colori e stampe, purché siano appropriati per l’ambiente lavorativo. Se il tuo ufficio ha un’atmosfera più creativa, puoi osare con sabot in colori vivaci o con stampe originali, ma abbinali a un outfit più sobrio per bilanciare il look. Ad esempio, puoi abbinare un paio di sabot rossi ad un abito nero o a un completo grigio per aggiungere un tocco di colore senza risultare troppo appariscente.

Insomma, i sabot sono calzature versatili e alla moda che possono essere facilmente integrate negli outfit da ufficio: scegliendo il modello giusto e abbinandoli correttamente, puoi creare look professionali, eleganti e confortevoli. Dalle gonne midi ai tailleur, passando per i pantaloni a sigaretta e i look monocromatici, i sabot offrono infinite possibilità per esprimere il tuo stile personale senza compromettere la tua professionalità.